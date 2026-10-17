Siracusa, radicalizzazione in carcere e proselitismo: la Polizia rimpatria un falso Imam. Espulso anche un 48enne

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SIRACUSA – Un’operazione di sicurezza ad alto impatto è stata condotta dalla Polizia di Stato a Siracusa. Un cittadino nordafricano di 38 anni, ritenuto altamente pericoloso per la sicurezza nazionale a causa di manifesti segnali di radicalizzazione islamica e per la sua attività di proselitismo tra i detenuti, è stato espulso dal territorio italiano e rimpatriato con accompagnamento coatto nel suo Paese d’origine.

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Contestualmente, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno eseguito un secondo provvedimento di rimpatrio nei confronti di un cittadino rumeno di 48 anni, pluripregiudicato e scarcerato dalla locale casa circondariale.

Il 38enne “Imam”: proselitismo e segnalazioni dagli stessi detenuti

L’uomo stava scontando presso la Casa Circondariale di Siracusa una condanna definitiva inflitta dalla Corte d’Assise d’Appello di Catania per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. A suo carico figuravano inoltre precedenti penali per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Durante il periodo di detenzione, l’attenzione nei suoi confronti è stata elevata al massimo livello:

Segnali di estremismo: Definendosi Imam e insegnante del Corano, il 38enne ha tentato ripetutamente di fare proselitismo ideologico tra i compagni di cella.

Definendosi Imam e insegnante del Corano, il 38enne ha tentato ripetutamente di fare proselitismo ideologico tra i compagni di cella. Le denunce interne: La sua deriva radicale è stata confermata dalle segnalazioni degli stessi detenuti musulmani, che ne hanno denunciato l’atteggiamento estremista.

Su disposizione del Magistrato di Sorveglianza e con ordine della Procura della Repubblica di Siracusa, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha coordinato l’espulsione a titolo di misura di sicurezza. Data la spiccata pericolosità del soggetto, il rimpatrio aereo è stato effettuato con un dispositivo di scorta composto da agenti altamente specializzati.

Espulso e rimpatriato anche un 48enne pluripregiudicato

Nelle stesse ore, gli agenti della Questura di Siracusa hanno completato le procedure di rimpatrio in Romania per un cittadino comunitario di 48 anni, anch’egli appena scarcerato dall’istituto penitenziario siracusano.

L’uomo vanta un curriculum criminale con svariati precedenti per ricettazione, tentato furto aggravato, spaccio di sostanze stupefacenti, rissa e porto abusivo di armi. Completati gli adempimenti normativi, il 48enne è stato allontanato dal territorio nazionale.