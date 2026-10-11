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Serie D, il Ragusa pareggia 1-1 con la Nissa: Capone non basta, azzurri fermi nei bassifondi

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RAGUSA – Un punto che muove la graduatoria ma non scaccia le nubi che addensano il cielo sopra lo stadio “Aldo Campo”. Il Ragusa impatta per 1-1 contro la Nissa al termine di una sfida intensa, agonisticamente combattuta ma priva di particolari acuti sotto porta. Un pareggio che muove appena la classifica degli iblei, ancora a caccia della svolta decisiva in un avvio di stagione quanto mai travagliato.

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La cronaca del match: Capone illude, Terranova la riagguanta su rigore

L’avvio di gara aveva lasciato sperare nei tre punti per la formazione di casa:

  • Sblocco immediato: Dopo appena 12 minuti di gioco, Capone trova la stoccata vincente che porta in vantaggio il Ragusa, facendo esplodere l’entusiasmo della tifoseria di casa.
  • La risposta della Nissa: Incassato il gol, la formazione ospite riorganizza le idee e al 30′ ottiene un calcio di rigore: dal dischetto Terranova si dimostra freddo e ripristina la parità.
  • Ripresa senza scossoni: Nel secondo tempo i ritmi restano alti e le due compagini provano ad alzare il baricentro per conquistare l’intera posta in palio, ma le rispettive retroguardie e la poca incisività negli ultimi sedici metri fissano il punteggio finale sul definitivo 1-1.

Classifica deficitaria e la difficile prova con l’Igea Virtus

Il consuntivo dopo le prime sette giornate racconta una situazione oltremodo delicata per la società azzurra:

  • 3 punti in 7 gare: Un bottino ampiamente inferiore alle aspettative della vigilia, frutto di una rosa composta in larga parte da giovani atleti che stanno pagando lo scotto dell’impatto con la categoria, e delle fisiologiche difficoltà d’adattamento della guida tecnica all’impegnativo contesto del girone.
  • Prossimo turno proibitivo: Il calendario non concede pause. Nel prossimo turno di campionato il Ragusa farà visita all’Igea Virtus, una delle compagini maggiormente attrezzate della categoria. Una trasferta insidiosa dove gli iblei saranno chiamati a raccogliere punti preziosi per invertire una rotta che si fa sempre più complessa.

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Ragusa Calcio, Nissa, Serie D, stadio Aldo Campo, Igea Virtus, sport Sicilia, cronaca sportiva Ragusa

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