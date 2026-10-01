Siracusa calcio: depositata al giudice la documentazione del risanamento

Si è tenuta dinanzi al giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa l’udienza relativa alla richiesta di liquidazione giudiziaria nei confronti di Siracusa Calcio 1924.

Nel corso del procedimento, la società, assistita dagli avvocati Elisabetta Valvo e Sandra Giardina e dai dottori commercialisti Marco Corsaro e Francesco Giaquinta, ha prodotto la documentazione fiscale, contabile e amministrativa ritenuta necessaria a illustrare il percorso di risanamento intrapreso negli ultimi mesi.

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Dalla documentazione depositata, secondo quanto rappresentato dalla società, emergerebbe un quadro nel quale le pregresse posizioni debitorie risultano definite oppure in fase di definizione. Gli atti prodotti sono ora all’attenzione del giudice della sezione fallimentare, chiamato a esaminare la situazione economica e finanziaria della società nell’ambito del procedimento.

La vicenda riguarda dunque il percorso intrapreso dal Siracusa Calcio 1924 per il superamento delle precedenti esposizioni debitorie. La società, attraverso i propri legali e consulenti, ha inteso fornire al Tribunale gli elementi documentali relativi alle attività svolte negli ultimi mesi sul fronte del risanamento.