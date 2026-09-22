Siracusa, controlli “Blu Friday”: blitz della Polizia contro corse e rumori

A Siracusa il weekend è all’insegna della sicurezza con il ”Blu Friday” iniziativa della Questura su servizi straordinari a tolleranza zero contro la guida pericolosa e non conforme alle regole del codice della strada



Attualmente il bilancio è pari a:

controllati 40 motocicli

zero incidenti



A seguito di quanto disposto dal Prefetto Chiara Armenia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 10 luglio per il fenomeno sull’incremento dei morti sulle strade del siracusano a seguito di atteggiamenti non conformi alle regole del codice della strada e il disturbo che i cittadini ricevono dal passaggio reiterato nelle ore serali e notturne da indisciplinati motociclisti con veicoli particolarmente rumorosi, il Questore Aldo Fusco ha pianificato, anche questo fine settimana, un servizio straordinario di controllo del territorio.

L’obiettivo è dare risposte concrete alla maggiore richiesta di sicurezza e di presenza sul territorio delle forze di polizia.

Nella serata del 21 settembre le pattuglie della Polizia di Stato hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali e al rispetto delle norme che regolamentano il riposo delle persone, specie nel quartiere residenziale della Pizzuta dove si registrano spesso schiamazzi e corse di veicoli rumorosi seguiti da esposti da parte dei residenti.



Le linee guida operative dettate dal Questore agli equipaggi in servizio si sono basate sul duplice aspetto della prevenzione e della repressione delle condotte illecite alla guida dei mezzi.

In totale, sono state identificate 61 persone e controllati 14 autovetture e 40 motocicli. 4 sono state le sanzioni amministrative, in particolare, per mancata revisione del mezzo e per mancata copertura assicurativa.

I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione dei fenomeni di guida pericolosa e rumorosa proseguiranno nelle prossime settimane soprattutto nelle zone della movida giovanile.