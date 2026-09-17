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Acireale, Italia, Religione, Sicilia

SOTEU 2026, ad Acireale il confronto sul futuro dell’Europa

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Sommario — Oltre cento studenti degli istituti coinvolti partecipano a un’iniziativa dedicata a SOTEU 2026, con il coinvolgimento dell’Antenna Europe Direct della Diocesi di Acireale, del Comune di Acireale e del Coordinamento per il Lavoro.

Il confronto ad Acireale

ACIREALE — Nel quadro di SOTEU 2026, l’iniziativa richiama l’intervento di Ursula von der Leyen e coinvolge oltre cento studenti degli istituti partecipanti.

Il percorso propone un confronto su alcuni dei temi centrali per il futuro europeo: l’intelligenza artificiale, il lavoro, il welfare e le migrazioni.

I temi al centro dell’iniziativa

Il coinvolgimento dell’Antenna Europe Direct della Diocesi di Acireale, del Comune di Acireale e del Coordinamento per il Lavoro accompagna il dialogo con gli studenti e il riferimento a SOTEU 2026.

L’attenzione si concentra sulle trasformazioni legate all’intelligenza artificiale, sulle prospettive del lavoro, sul ruolo del welfare e sulle questioni connesse alle migrazioni.

La partecipazione di oltre cento studenti degli istituti coinvolti rappresenta uno degli elementi qualificanti dell’iniziativa, che porta il confronto sui temi europei anche negli spazi della formazione.

Le dodici aule consiliari siciliane

Nel quadro dell’iniziativa rientra anche il progetto delle dodici aule consiliari siciliane, richiamato come ulteriore dimensione del confronto sui temi dell’Europa.

Una riflessione sul futuro europeo

Il riferimento a SOTEU 2026, l’intervento di Ursula von der Leyen e il dialogo con gli studenti uniscono ad Acireale i temi dell’intelligenza artificiale, del lavoro, del welfare e delle migrazioni, nel contesto dell’iniziativa che coinvolge dodici aule consiliari siciliane.

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