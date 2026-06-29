Giorni concitati per la scomparsa di una 15enne che si è allontanata da una struttura comunitaria giovedì 25 giugno e non ha fatto più ritorno.

Dopo la segnalazione raccolta dalla Sala Operativa della Questura di Siracusa è stato attivato il piano previsto per la ricerca delle persone scomparse. Le ricerche avviate nella mattinata del 26 giugno hanno coinvolto le Forze dell’Ordine, che si sono avvalse del supporto di diverse unità specializzate dei Vigili del fuoco.

Le ricerche stanno interessando soprattutto la zona tra Augusta, Brucoli e Lentini, dove sarebbe stato rilevato l’ultimo segnale del telefono cellulare della ragazzina.

Generalità della 15enne

Secondo quanto riportato dalla descrizione si tratterebbe di una ragazzina dell’altezza di circa 1,70 metri e capelli scuri. Al momento della scomparsa indossava jeans, maglietta bianca e scarpe bianche.

Le ricerche a distanza di giorni stanno ancora procedendo e si rinnova l’appello lanciato dalle Autorità alla cittadinanza: chiunque abbia notato la presenza della 15enne o sia in possesso di informazioni utili è invitato a chiamare il numero di emergenza 112.