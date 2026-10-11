Addio a Wilma De Angelis, si spegne a 96 anni una signora della musica e della televisione italiana.

Dalle emozioni del Festival di Sanremo al successo di “Patatina”, fino alle storiche trasmissioni di cucina. Una carriera lunga oltre settant’anni, vissuta con talento, simpatia e una straordinaria capacità di entrare nelle case degli italiani.

MILANO – Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Wilma De Angelis, cantante e amatissima conduttrice televisiva, morta a Milano all’età di 96 anni. Con lei se ne va una protagonista di una stagione importante della musica leggera e della televisione italiana, capace di conquistare il pubblico con la sua voce, la sua spontaneità e il suo sorriso.

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Nata a Milano l’8 aprile 1930, Wilma De Angelis ha attraversato oltre settant’anni di storia dello spettacolo italiano, costruendo un percorso artistico capace di passare dalla musica alla radio, fino alla televisione. Una carriera ricca di successi e trasformazioni, che le ha permesso di conquistare l’affetto di generazioni diverse.

IL SUCCESSO MUSICALE E IL LEGAME CON SANREMO

La sua avventura artistica prende forma negli anni Cinquanta, quando inizia a farsi conoscere nel panorama musicale italiano. Nel 1956 ottiene il titolo di Reginetta italiana del jazz, riconoscimento che contribuisce a consolidare la sua popolarità.

Il grande pubblico la scopre soprattutto grazie al Festival di Sanremo, al quale partecipa per la prima volta nel 1959 con i brani Nessuno e Per tutta la vita. L’anno successivo torna sul palco dell’Ariston con Quando vien la sera, interpretata in abbinamento con Joe Sentieri, conquistando il terzo posto.

Il 1961 è l’anno di “Patatina”, una canzone destinata a rimanere legata per sempre al suo nome e alla sua personalità solare. Il brano contribuisce a renderla una presenza riconoscibile nella musica italiana, grazie a uno stile spontaneo e a una simpatia che il pubblico impara subito ad apprezzare.

DA CANTANTE A PROTAGONISTA DELLA CUCINA IN TELEVISIONE

Quando la stagione d’oro della musica leggera comincia a cambiare, Wilma De Angelis dimostra di possedere una qualità preziosa: la capacità di reinventarsi.

Alla fine degli anni Settanta arriva una svolta decisiva grazie all’incontro con Paolo Limiti, che le propone di condurre un programma dedicato alla cucina su Telemontecarlo.

Nasce così “Telemenù”, una trasmissione destinata a lasciare il segno nella storia della televisione italiana. Wilma porta davanti alle telecamere ricette, consigli pratici e un modo semplice e familiare di raccontare il cibo. Non si presenta come una chef distante dal pubblico, ma come una persona capace di condividere la propria esperienza con naturalezza e allegria.

Il successo prosegue con programmi come “Sale, pepe e fantasia” e “A pranzo con Wilma”, che la trasformano in uno dei volti più popolari della televisione dedicata alla cucina, ben prima che questo genere diventasse un fenomeno televisivo di massa.

UNA PERSONALITÀ CAPACE DI PARLARE ANCHE AI PIÙ GIOVANI

La storia di Wilma De Angelis non si è fermata ai successi del passato. Anche negli ultimi anni ha continuato a comparire in televisione, mantenendo vivo il rapporto con il pubblico e dimostrando una sorprendente capacità di attraversare epoche e linguaggi differenti.

La sua simpatia ha conquistato anche le nuove generazioni, grazie alla circolazione sui social di vecchie esibizioni e momenti televisivi diventati virali. Tra questi, la sua personale reinterpretazione in italiano di Bad Romance di Lady Gaga, ribattezzata Dimmi di sì.

Un esempio di come la spontaneità, l’ironia e la voglia di mettersi in gioco possano superare le barriere generazionali.

IL DOLORE E L’ULTIMO SALUTO

La notizia della scomparsa ha suscitato commozione tra quanti hanno seguito e amato Wilma De Angelis nel corso della sua lunga carriera. Il suo ricordo rimane legato non soltanto alle canzoni e ai programmi televisivi, ma anche alla sua personalità affabile e alla capacità di trasmettere serenità.

La sua vita è stata segnata da una lunga carriera, da incontri importanti e da una costante voglia di ricominciare. Anche quando il mondo dello spettacolo cambiava, Wilma ha saputo trovare una nuova strada, senza rinnegare il proprio passato.

UN’EREDITÀ CHE VA OLTRE LE CANZONI

Con la morte di Wilma De Angelis si chiude un capitolo importante dello spettacolo italiano. Una donna che ha saputo trasformare il talento musicale in una presenza televisiva familiare e amata, accompagnando con la propria voce e il proprio sorriso momenti diversi della vita del Paese.

Restano le melodie che hanno accompagnato un’epoca, i ricordi delle serate televisive, le ricette raccontate con semplicità e quel sorriso che ha contribuito a renderla inconfondibile.

Il suo percorso dimostra che una carriera artistica non si misura soltanto attraverso i successi, ma anche attraverso la capacità di restare nella memoria delle persone.

E Wilma De Angelis, con la sua voce, la sua ironia e la sua voglia di vivere, continuerà a occupare un posto speciale nella storia della musica e della televisione italiana.

Addio, Wilma. Le tue canzoni e il tuo sorriso continueranno a farci compagnia.