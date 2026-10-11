Antimafia, Cracolici con la sindaca Terranova: “Bravissima a stoppare lo show del cantante vicino ai boss”

PALERMO / TERMINI IMERESE – «Esprimo il mio pieno sostegno alla sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, per aver deciso di non concedere l’autorizzazione allo spettacolo di un cantante che rivendica di essersi esibito per boss mafiosi che hanno devastato l’Italia. Brava! Sabato mattina sarò a Termini Imerese per confermarle il mio convinto appoggio».

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Con queste parole il presidente della Commissione regionale Antimafia all’ARS, Antonello Cracolici, si schiera apertamente al fianco della prima cittadina di Termini Imerese, travolta al centro delle polemiche per la cancellazione di un evento pubblico.

Lo stop ai festeggiamenti di San Daniele

Al centro del caso c’è la decisione della sindaca Maria Terranova di revocare e non autorizzare i festeggiamenti in onore di San Daniele. La scelta è maturata dopo la presenza, nel cartellone degli artisti previsti per l’evento, di un cantante che in più occasioni ha rivendicato pubblicamente:

Esibizioni per i boss: L’artista si era vantato di essersi esibito nel corso di feste private organizzate da esponenti di spicco della Cupola mafiosa;

L’artista si era vantato di essersi esibito nel corso di feste private organizzate da esponenti di spicco della Cupola mafiosa; Legami con la criminalità organizzata: L’esecutore aveva inoltre sbandierato un rapporto di aperta vicinanza e contiguità con esponenti del clan dei Casamonica.

La presenza della Commissione Antimafia a Termini Imerese

L’intervento di Cracolici punta a blindare l’operato delle istituzioni locali contro ogni tentativo di agibilità pubblica o legittimazione di soggetti vicini ad ambienti della criminalità organizzata.

Per testimoniare in modo tangibile la vicinanza della Commissione regionale Antimafia e della politica siciliana, il presidente Cracolici ha annunciato che sabato mattina sarà presente di persona a Termini Imerese per incontrare la sindaca Terranova e ribadire il sostegno del parlamento regionale alle scelte di legalità dell’amministrazione comunale.