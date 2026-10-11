Cammino per la pace a Comiso, mons. La Placa: “La pace sia con voi”. Insieme a cattolici, metodisti e islamici

COMISO (RAGUSA) – «La pace sia con voi». Rievocando le parole pronunciate da Papa Leone all’inizio del suo pontificato, il Vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha dato questa mattina il saluto di partenza al Cammino per la pace, svoltosi a Comiso.

Un evento dal profondo significato simbolico ed ecumenico, che ha visto la chiesa locale unirsi e camminare fianco a fianco con le differenti confessioni e comunità religiose presenti sul territorio ibleo.

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Un segnale forte di dialogo interreligioso

Alla partenza del cammino, mons. La Placa ha condiviso il momento di preghiera e di avvio con la pastora metodista di Scicli, Dorotea Muller, e con il presidente della comunità islamica Al Zaytouna, Abdelhamid Jebari.

Un’immagine plastica di unità e un gesto concreto di:

Fraternità interreligiosa: Superare le barriere confessionali per porre al centro il valore universale della convivenza pacifica.

Superare le barriere confessionali per porre al centro il valore universale della convivenza pacifica. Impegno comune: Costruire percorsi di dialogo partendo dai territori e dalle singole comunità locali.

L’iniziativa ha richiamato l’attenzione di numerosi cittadini e fedeli, confermando Comiso e l’intera provincia di Ragusa come crocevia di integrazione e dialogo interculturale.