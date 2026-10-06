Avola, erosione costiera sul lungomare: il punto del sindaco Rossana Cannata

AVOLA (SR) – L’attenzione della nostra redazione torna sui problemi strutturali della fascia costiera siracusana. In seguito al cedimento che ha interessato un tratto del lungomare di Avola, il primo cittadino Rossana Cannata è intervenuto per fare chiarezza sugli interventi di messa in sicurezza in atto e sullo stato dei progetti a difesa del litorale.

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L’area colpita dal crollo è stata prontamente interdetta al traffico e sottoposta a rilievi da parte dei tecnici e delle forze di Protezione Civile.

I rilievi sul campo e il piano di difesa della costa

L’Amministrazione comunale sottolinea come l’evento si inserisca in un contesto di fragilità idrogeologica affrontato da tempo attraverso un programma di interventi strutturali. Le opere previste e in parte già avviate coprono circa 4,5 chilometri di costa, nel tratto compreso tra Marina di Avola e la zona a nord di Capo Negro, mediante opere di consolidamento della falesia, chiodature, barriere paramassi e scogliere radenti.

«Sul tratto di lungomare interessato dal cedimento siamo intervenuti immediatamente, mettendo in sicurezza l’area e disponendo la chiusura della strada — spiega il sindaco Rossana Cannata —. Non stiamo scoprendo oggi il problema dell’erosione: da anni lavoriamo per ottenere finanziamenti e realizzare interventi a difesa del litorale. Ho partecipato ai sopralluoghi con la Protezione Civile regionale, i geologi e il Genio Civile per effettuare tutte le verifiche necessarie sul campo».

La replica alle polemiche e alla campagna politica

Il sindaco ha voluto precisare la posizione dell’Amministrazione rispetto alle critiche sollevate negli ultimi giorni circa le possibili cause del cedimento, richiamando l’impatto dei recenti eventi meteorologici avversi che hanno colpito la Sicilia orientale.

«Trovo fuori luogo qualsiasi strumentalizzazione politica davanti alla violenza di eventi naturali sempre più estremi, come il ciclone Harry e le mareggiate che hanno interessato le nostre coste — aggiunge il sindaco Cannata —. Le cause si accertano con rilievi tecnici, non con teorie sui social. C’è chi prova a fare campagna elettorale e chi lavora per trovare soluzioni: noi continuiamo con i cantieri e i finanziamenti per proteggere la città e il suo litorale».

La nostra redazione continuerà a seguire l’evoluzione dei lavori e il ripristino della viabilità per garantire un’informazione costante ai cittadini e agli operatori della zona.