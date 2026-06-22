Avola: lo skatepark si anima tra sport e musica

Una giornata all’insegna dello sport, della socialità e dell’energia giovanile ha animato ieri il nuovo skatepark di viale Piersanti Mattarella in occasione dello Skate Day, la ricorrenza internazionale dedicata allo skateboard che ogni anno coinvolge città e comunità di tutto il mondo.

L’impianto sportivo, inaugurato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, si è trasformato nel cuore pulsante dell’evento, accogliendo decine di giovani skater, appassionati e famiglie che hanno condiviso momenti di sport, musica e aggregazione.

«Vedere tanti ragazzi vivere con entusiasmo questo spazio ci riempie di orgoglio – ha dichiarato il sindaco Rossana Cannata –. Lo Skate Day rappresenta perfettamente la visione con cui abbiamo realizzato questo impianto: offrire ai giovani un luogo sicuro, moderno e inclusivo dove coltivare passioni, creare relazioni e sentirsi protagonisti della vita della città».

L’iniziativa ha confermato il ruolo dello skatepark come punto di riferimento per le nuove generazioni, capace di coniugare sport urbano, partecipazione e socialità. Una struttura pensata per rispondere alle esigenze dei giovani e favorire occasioni di incontro e crescita.

«Lo sport è crescita, rispetto delle regole, determinazione e capacità di rialzarsi dopo ogni caduta – ha aggiunto il primo cittadino –. Lo skateboard incarna perfettamente questi valori e oggi abbiamo visto tanti giovani viverli con entusiasmo e spirito positivo». L’amministrazione comunale ribadisce così il proprio impegno nel potenziamento degli spazi pubblici dedicati ai ragazzi, nella convinzione che investire in luoghi di aggregazione sana significhi contribuire alla costruzione di una comunità più forte e coesa.

«Avola vuole essere sempre più una città dei giovani e dello sport – ha concluso Cannata –. Eventi come lo Skate Day dimostrano quanto sia importante creare luoghi capaci di generare inclusione, partecipazione e nuove opportunità di crescita per tutti».