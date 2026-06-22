Avola: una stele ricorda le ventuno madri della Costituente

Un tributo alla memoria e al ruolo delle donne nella costruzione dell’Italia repubblicana. A ottant’anni dalla conquista del diritto di voto femminile, il Comune di Avola ha reso omaggio alle 21 Madri Costituenti con l’inaugurazione di una targa commemorativa nella piazza “Le Madri della Repubblica”, nel quartiere Fontana.

La cerimonia si è svolta alla presenza dell’amministrazione comunale, delle associazioni Toponomastica Femminile e Fidapa, oltre alle numerose realtà associative femminili del territorio che hanno condiviso un momento di riflessione e partecipazione dedicato alle donne che contribuirono alla stesura della Costituzione italiana.

«Ricordare le Madri Costituenti significa custodire una parte fondamentale della nostra storia e trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’impegno civile, della partecipazione democratica e della parità dei diritti», ha dichiarato il sindaco Rossana Cannata. «Donne straordinarie che hanno contribuito a costruire l’Italia repubblicana e che ancora oggi rappresentano un esempio di coraggio, responsabilità e visione».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione della piazza, recentemente riqualificata dall’amministrazione comunale. L’area è stata arricchita con nuovi spazi dedicati ai bambini, aree verdi e la piantumazione di ulivi e carrubi, simboli dell’identità avolese e del legame della città con la rete nazionale delle Città dell’Olio.

«La cura dei luoghi e la valorizzazione della memoria collettiva possono e devono camminare insieme – ha aggiunto il sindaco Cannata –. Questa targa arricchisce uno spazio che vuole essere luogo di incontro, crescita e condivisione, mantenendo viva la testimonianza di donne che hanno contribuito a scrivere una delle pagine più importanti della nostra Repubblica».