Miasmi: a Priolo Gargallo sit-in davanti al Municipio

A Priolo Gargallo si torna in strada per protestare contro i continui olezzi che ammorbano l’aria. Va in scena questa sera il programmato sit-in che vede impegnati in prima battuta le mamme, preoccupate per i miasmi che si diffondono ormai da oltre un mese. Ogni giorno rilevano la presenza di molestie olfattive che provengono dall’area industriale. Stessa cosa accade a Melilli e nelle zone limitrofe fino a Siracusa. Una situazione ritenuta non più sostenibile dalla popolazione, che accusa disagi, difficoltà respiratorie, allergie e fastidi agli occhi. Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni ha scritto al Ministero; il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, ha convocato per venerdì prossimo la commissione ambiente dell’Ars; la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta; la Prefettura ha avviato un tavolo tecnico. Nell’attesa che qualcosa si muova per individuare eventuali responsabilità e per abbattere il fastidioso fenomeno odorigeno, i residenti hanno deciso di passare alle vie di fatto. La protesta si farà davanti al palazzo municipale di Priolo. Ne seguirà un’altra venerdì pomeriggio, quando il comitato spontaneo di cittadini priolesi, sfilerà in corteo per le strade del centro industriale siracusano.