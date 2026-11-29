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ANCONA / CRONACA – Una bambina di 8 anni si trova ricoverata in condizioni gravissime e in prognosi riservata presso l’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dopo essere stata soccorsa nella sua abitazione a Montemarciano. Per quanto accaduto i carabinieri hanno arrestato la madre, una donna di 39 anni, con l’accusa di tentato omicidio.

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Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna avrebbe stretto una collanina di caucciù attorno al collo della figlia, causandole una severa mancanza di ossigeno.

Il rientro del padre e i soccorsi

A scoprire la bambina a terra e a lanciare l’allarme è stato il padre, rientrato nell’abitazione dopo essersi allarmato perché moglie e figlia non si erano presentate a un appuntamento fissato.

Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno preso in carico la piccola e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Stando alle prime informazioni trapelate, la trentanovenne avrebbe in parte ammesso le proprie responsabilità.

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