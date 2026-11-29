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Il festival nazionale dedicato al panettone artigianale è giunto alla sua. terza edizione e registra anche quest’anno un’ampia partecipazione di rinomati maestri pasticceri siciliani

La manifestazione si svolge negli spazi del Salone delle Fontane all’EUR (Via Ciro il Grande 10).

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Ideato e organizzato da Fabio Carnevali e Stefano Albano — con il contributo della Presidenza della Regione Lazio e di ARSIAL, e il patrocinio del MIMIT e dell’Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale — l’evento si conferma un punto di riferimento per il settore dei grandi lievitati e un appuntamento fisso del periodo natalizio, forte degli oltre 4.500 visitatori dell’ultima edizione.

Il programma mantiene il format consolidato con al centro la sfida tra pasticcerie e forni provenienti da tutta Italia. Una giuria di esperti valuterà i lievitati per decretare il Miglior Panettone d’Italia nelle categorie Classico della tradizione e Al cioccolato. Confermati anche i riconoscimenti speciali:

Miglior Panettone Gourmet, aperto a chef stellati e maestri pizzaioli

Miglior Packaging

Miglior Comunicazione

Premio della Stampa Estera

Premio del Pubblico

A condurre la giornata sarà la giornalista e volto televisivo Barbara Politi, firma de La Gazzetta del Mezzogiorno dove cura la rubrica settimanale “Tour del Gusto”.

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