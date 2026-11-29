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ESTERI & POLITICA – «Noi vogliamo veramente consegnare la Libia alla Russia? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare». Con questo interrogativo Carlo Calenda apre un intervento pubblicato su Facebook per commentare le reazioni seguite all’attacco ucraino contro due navi convoglio dirette nell’area orientale della Libia e cariche di armi, secondo quanto riferito dal leader di Azione.

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Nel video, Calenda osserva come negli ultimi giorni quasi tutte le forze politiche abbiano commentato negativamente l’episodio, senza però affrontare — a suo giudizio — il quadro strategico complessivo legato alla presenza russa nell’Est libico, dove operano le forze legate al generale Haftar, strutture logistiche e circa 1.200 addestratori.

Il Mediterraneo, il fianco sud della Nato e i flussi migratori

Secondo Calenda, l’obiettivo di Mosca non sarebbe soltanto sostenere l’avanzata di Haftar verso l’intero territorio libico, incluse le zone occidentali più vicine alle coste italiane, ma anche compensare la perdita o il ridimensionamento della presenza in Siria per mantenere uno sbocco diretto sul Mediterraneo.

Una proiezione che, avverte l’esponente politico, rappresenterebbe una minaccia diretta per il fianco sud della Nato e per l’Italia, sia sul piano militare — per la vicinanza geografica in termini di droni e missili — sia sul fronte della gestione dei flussi migratori. Calenda richiama inoltre l’azione dell’Africa Corps (ex gruppo Wagner) in diversi Paesi africani, sostenendo che l’Ucraina finisca con l’aiutare anche le popolazioni esposte a quelle presenze.

L’appello al Parlamento e lo scontro con governo e opposizioni

«Cosa siamo disposti a fare per non arrivare a consegnarla? – prosegue Calenda –. Questo è il dibattito che dovrebbe esserci oggi in Parlamento che non c’è perché parlano tutti di cose elettorali e sull’onda delle emozioni».

Nel mirino del leader di Azione finiscono sia l’esecutivo sia le opposizioni: da un lato chiede che cosa intenda fare concretamente il governo italiano «a parte chiamare Zelensky», dall’altro bolla con durezza l’atteggiamento delle opposizioni, accusate di restare ai margini del dibattito strategico come se «giocassero a GTA».

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