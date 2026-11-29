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Danneggiato l’ingresso di un palazzo in via Cerignola

Boato avvertito in diversi quartieri di Roma est, decine di segnalazioni sui social

Non si ferma la scia di esplosioni a Roma est. Intorno all’una e venti di questa notte, un ordigno rudimentale è detonato al Quarticciolo, al civico 12 di via Cerignola, danneggiando in modo grave il portone d’ingresso e l’androne di un palazzo. La forte deflagrazione ha svegliato molti residenti ed è stata chiaramente udita anche in altri quartieri limitrofi — tra cui Centocelle, Alessandrino, Tor Tre Teste e Tor Pignattara — generando numerose segnalazioni online.

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Le indagini

Nonostante l’intensità dello scoppio, non si registrano feriti. Stando alle prime informazioni raccolte dagli inquirenti, nello stabile non abita alcun pregiudicato. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire il movente e la dinamica, verificando se l’ordigno sia stato lasciato sul posto poco prima o lanciato da un mezzo in movimento. Dopo le chiamate dei residenti sono intervenuti vigili del fuoco, polizia di Stato e artificieri, che hanno confermato il carattere artigianale del dispositivo.

La reazione del presidente del V municipio

Sul caso è intervenuto il presidente del V municipio, Mauro Caliste: «È evidente che al Quarticciolo c’è un problema, e che va affrontato alla radice. Non servono però interventi spot o annunci privi di effetti sulla vita quotidiana delle persone. Se lo Stato vuole smantellare una piazza di spaccio lo fa, senza troppi giri, creando al tempo stesso le condizioni per far tornare a vivere gli spazi alle persone. Ad oggi serve lavorare molto di più a testa bassa, noi – insieme al Campidoglio – continueremo a fare la nostra parte e a mantenere il dialogo con le realtà locali, che rappresentano un valore aggiunto per il quartiere».

Una scia che dura da settembre

L’episodio si aggiunge a una lunga serie di ordigni esplosi da settembre in poi: il bilancio ha già superato le 30 detonazioni, con Roma est al centro di questa ondata. Una sequenza di episodi che ha finito per logorare i residenti, ormai abituati a sentire i boati notturni e a cercarne il motivo subito dopo.

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