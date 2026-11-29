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PALERMO / POLITICA & ISTITUZIONI – Il ritorno al voto diretto nelle ex Province e il percorso verso la Legge di Stabilità 2027-2029 dominano la scena politica siciliana di fine novembre. Tra Palazzo d’Orléans, Sala d’Ercole e i territori, la settimana appena trascorsa ha visto accelerare il confronto istituzionale su riforme, conti pubblici ed emergenze produttive.

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Il nodo delle ex Province e il piano per un testo unico all’Ars

A riaccendere il dibattito sugli enti intermedi è stato il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega sul ripristino dell’elezione diretta nelle Province, accolto positivamente dal presidente della Regione Renato Schifani, che ha sollecitato un confronto rapido a Palazzo dei Normanni chiedendo il voto palese per assumersi apertamente la responsabilità delle scelte.

Sulla stessa linea l’assessore alle Autonomie locali Francesca Garigliano, che ha richiamato la necessità di superare l’attuale assetto — in cui i sindaci dei comuni capoluogo guidano automaticamente le Città metropolitane tagliando fuori gli elettori dei centri della provincia — mentre all’Assemblea regionale siciliana si lavora all’ipotesi di fondere in un unico testo di riforma le diverse proposte già depositate (tra cui quelle di Lega, Democrazia Cristiana, Movimento per l’Autonomia e Grande Sicilia), raccordando i tempi regionali con i decreti attuativi nazionali.

Conti regionali, Legge di Stabilità e ZES

Sul piano economico e finanziario, il governo regionale rivendica il percorso di risanamento: intervenendo nei giorni scorsi sui risultati dell’esecutivo, Schifani ha sottolineato il passaggio da un disavanzo di 4 miliardi a un avanzo di 7,4 miliardi, evidenziando anche la crescita dell’occupazione nell’Isola, il Piano regionale dei rifiuti e l’iter per i termovalorizzatori, pur chiedendo al Governo nazionale incentivi più incisivi per il Mezzogiorno nell’ambito della ZES.

All’Ars, dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (NADEFR 2027-2029) e della riforma sulla dirigenza regionale, i riflettori si spostano ora sulle commissioni e sulla Legge di Stabilità, terreno su cui l’opposizione incalza la giunta su opere incompiute, infrastrutture e collegamenti con le aree industriali e portuali.

Sanità, edilizia e gestione idrica: le altre partite calde

Accanto alle riforme istituzionali restano accesi diversi fronti settoriali:

Edilizia e cantieri: l’allarme lanciato dall’Ance e dalla Fillea Cgil Sicilia sui 755 cantieri a rischio (in gran parte legati agli enti locali) per caro materiali e ritardi nei pagamenti chiama in causa la Regione per sbloccare subito le risorse disponibili;

l’allarme lanciato dall’Ance e dalla sui (in gran parte legati agli enti locali) per caro materiali e ritardi nei pagamenti chiama in causa la Regione per sbloccare subito le risorse disponibili; Sanità: continuano le polemiche sulla diagnostica oncologica e sulle apparecchiature inutilizzate, dopo l’esposto alla Corte dei Conti annunciato dal deputato regionale Ismaele La Vardera sul caso del ciclotrone dell’ospedale Villa Sofia di Palermo;

continuano le polemiche sulla diagnostica oncologica e sulle apparecchiature inutilizzate, dopo l’esposto alla Corte dei Conti annunciato dal deputato regionale sul caso del ciclotrone dell’ospedale di Palermo; Servizi pubblici e territori: nel Siracusano resta alta la tensione politica sulla governance dell’acqua e su Aretusacque, con la richiesta di maggiore trasparenza su investimenti e tariffe avanzata da Luca Cannata dopo l’esposto all’ANAC e le contestazioni di diversi Comuni della provincia.

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