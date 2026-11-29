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SORTINO, SIRACUSA / ATTUALITÀ & SCUOLA – «Ci sono stati tanti problemi nel completamento dei lavori, ma, grazie a una mia proposta in Parlamento, è stata assegnata la somma necessaria per portarli a termine, a beneficio dei nostri bambini». È quanto annuncia su Facebook l’onorevole Carlo Auteri, condividendo quella che definisce l’immagine definitiva del progetto della scuola San Giuseppe di Sortino.

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Nel post social, il deputato richiama le difficoltà affrontate finora lungo l’iter per portare a compimento l’intervento, sottolineando come le risorse stanziate consentano ora di sbloccare il completamento della struttura scolastica destinata agli alunni del comune ibleo.

I ringraziamenti ai tecnici del Comune di Sortino e l’attesa per l’opera

Nel suo messaggio su Facebook, Auteri rivolge un ringraziamento formale a chi ha curato la parte tecnica e progettuale dell’intervento:

all’ Ufficio tecnico del Comune di Sortino ;

; al dottor Fabio Barbagallo , responsabile del procedimento;

, responsabile del procedimento; all’architetto Ciaffaglione, progettista dell’intervento.

«La scuola San Giuseppe presto vedrà la luce», conclude Auteri, rimarcando l’obiettivo di consegnare finalmente l’edificio alla comunità scolastica e alle famiglie di Sortino.

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