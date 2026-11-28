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SIRACUSA / POLITICA & ATTUALITÀ – «Condivido le richieste del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente sulla trasparenza della gestione idrica. Riguardano tutti i cittadini della provincia, che hanno diritto di conoscere chi prende le decisioni, chi controlla e come vengono utilizzati i soldi delle bollette». A intervenire sul servizio idrico integrato nel Siracusano è Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera.

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Nel suo intervento, Cannata richiama i ruoli dell’ATI — presieduta dal sindaco di Siracusa Francesco Italia con funzioni di programmazione e controllo tramite Assemblea dei sindaci, Consiglio Direttivo e struttura tecnica — e di Aretusacque, gestore operativo con propri organi societari, tra cui il Consiglio di Sorveglianza presieduto da Giuseppe Assenza (in un percorso sostenuto da Italia e Carta), evidenziando come entrambi debbano rendere conto delle attività e dei risultati. Il deputato ricorda inoltre che Avola, Carlentini, Francofonte e Portopalo hanno contestato fin dall’inizio modalità e assetto di governance, con Avola tornata a chiedere verifiche e controllo pubblico effettivo anche nell’Assemblea ATI del 3 novembre.

Le domande su investimenti, socio privato e diritti degli utenti

Collegando le proprie richieste documentali e l’esposto presentato all’ANAC, Cannata elenca i punti su cui chiede chiarezza e dati pubblici:

Piano d’Ambito e tariffe: a fronte di circa 366 milioni di euro previsti in trent’anni, quanto è stato realizzato nel 2026 e cosa è programmato nel 2027 (opere, importi, fonti, territori, scadenze) e quale sarà l’impatto sulle bollette;

a fronte di circa previsti in trent’anni, quanto è stato realizzato nel e cosa è programmato nel (opere, importi, fonti, territori, scadenze) e quale sarà l’impatto sulle bollette; Socio privato e anticipazione regionale: condizioni economiche, anticipi, rimborsi e corrispettivi del partner privato, oltre a destinazione, garanzie e coordinamento dei 6 milioni di euro di anticipazione regionale all’ATI da restituire in dieci anni senza interessi;

condizioni economiche, anticipi, rimborsi e corrispettivi del partner privato, oltre a destinazione, garanzie e coordinamento dei di anticipazione regionale all’ATI da restituire in dieci anni senza interessi; Servizio e tutele ARERA: tempi reali di risposta ai reclami, qualità dell’assistenza, ripristini e indennizzi riconosciuti agli utenti.

«Chi amministra deve spiegare, chi controlla deve rendere conto»

Cannata ribadisce che Aretusacque deve fornire queste informazioni e l’ATI rendere pubblici gli esiti dei controlli, assicurando che il proprio impegno proseguirà per garantire trasparenza, investimenti e servizi efficienti a famiglie e imprese dell’intera provincia di Siracusa.

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