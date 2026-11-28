Read this article in English→

Un morto, un fermato e un fuggitivo armato

Un morto, un fermato e un uomo ancora in fuga: è il bilancio della sparatoria scoppiata nel pomeriggio di venerdì 27 novembre a San Pietro di Cavarzere, in provincia di Venezia, durante un’operazione della polizia che ha coinvolto tre sospettati. Il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa e a segnalare ogni movimento sospetto.

Pubblicità

Come si è svolta la sparatoria

Gli agenti avevano raggiunto una casa isolata dove si trovavano i tre uomini quando, dall’interno dell’abitazione, sono partiti alcuni colpi d’arma da fuoco che hanno dato origine a uno scontro a fuoco. Nella fuga iniziale, uno dei tre — destinatario di un provvedimento di custodia cautelare — è rimasto ucciso da uno sparo a poche centinaia di metri dall’edificio. Un secondo uomo è stato fermato, mentre il terzo, armato, si è dileguato nel tardo pomeriggio.

Chi è l’uomo in fuga: Ervis Murra

Il ricercato è Ervis Murra, 37 anni, nato in Albania il 29 aprile 1989, fuggito nelle campagne venete indossando solo biancheria intima. È un soggetto già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di procedimenti e denunce tra Italia e Albania, legati a furti, rapine (anche a mano armata), estorsioni e ricettazione.

Il suo percorso giudiziario in Italia inizia nei primi anni Duemila: in passato era già riuscito a evadere dai domiciliari nonostante il braccialetto elettronico. Nel giugno 2025 era stato bloccato a Napoli, in corso Vittorio Emanuele, durante un controllo: era ricercato da tre anni dopo una condanna definitiva a sette anni per rapina, ma era riuscito a fuggire dopo una colluttazione con gli agenti, avviando probabilmente proprio allora la risalita verso il Nord Italia.

L’appello del sindaco ai cittadini

Il sindaco di San Pietro di Cavarzere, Pierfrancesco Munari, ha richiamato la popolazione alla prudenza per evitare rischi e non ostacolare le ricerche. Come riportato da Il Gazzettino, il primo cittadino ha chiesto di restare a casa, di evitare la zona — in particolare di non avvicinarsi a Ca’ Briani per curiosità — e di avvisare subito polizia, carabinieri o altre forze dell’ordine in caso di presenze o movimenti insoliti, visto che il fuggitivo sta attraversando le campagne locali e potrebbe cercare un riparo.

Munari ha inoltre precisato che i tre uomini non risultano legati al territorio di Cavarzere, ma sembrano provenire da lontano e aver usato il Comune solo come appoggio temporaneo. Gli inquirenti stanno verificando eventuali contatti e collegamenti, mentre l’amministrazione ha offerto supporto anche con la polizia locale, pur senza necessità di ulteriori rinforzi.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale