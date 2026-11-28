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PRIOLO GARGALLO, SIRACUSA / CRONACA & COMUNITÀ – Una comunità intera riunita per dire grazie. Le mamme di Priolo Gargallo, il sindaco Pippo Gianni e l’Amministrazione comunale hanno organizzato ieri sera una grande festa al Centro Diurno per salutare il pediatra Vincenzo Moscato in occasione del suo pensionamento, dopo oltre quarant’anni di attività al fianco delle famiglie priolesi.

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All’iniziativa hanno preso parte numerosi bambini, genitori e mamme che nel corso dei decenni hanno affidato al dottor Moscato la salute e la crescita dei propri figli.

L’ingresso al Centro Diurno e l’abbraccio dei bambini

Uno dei momenti più intensi della serata si è registrato all’ingresso del medico nella sala del Centro Diurno insieme al sindaco Pippo Gianni, quando tutti i bambini presenti gli sono corsi incontro in lacrime per abbracciarlo.

Per oltre quattro decenni, Moscato ha rappresentato un punto di riferimento costante per Priolo Gargallo: non soltanto un professionista attento e preparato, ma una figura rassicurante, sempre disponibile ad ascoltare, chiarire dubbi e prendersi cura dei più piccoli con grande umanità.

Applausi, disegni e il saluto dell’Amministrazione comunale

Tra applausi, abbracci, disegni realizzati dai piccoli pazienti e parole di riconoscenza, la festa di ieri sera ha permesso alla città di tributare un ringraziamento pubblico al pediatra per la dedizione dimostrata e per il legame umano costruito negli anni con intere generazioni di residenti.

Nel corso della serata, il sindaco Pippo Gianni — legato al dottor Moscato da una profonda amicizia — ha espresso al medico i più sentiti ringraziamenti a nome dell’intera città e gli auguri per questa nuova fase della vita, sottolineando come la sua professionalità e il suo impegno resteranno un esempio per tutta la comunità.

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