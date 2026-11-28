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SIRACUSA / POLITICA – «Il ritorno dell’elezione diretta nelle Province in Sicilia non è soltanto una questione di riordino istituzionale o amministrativo, ma una battaglia per ripristinare la democrazia e la rappresentanza dei territori». A intervenire sul dibattito legato al ripristino degli enti intermedi è l’onorevole Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia, che rivendica l’iniziativa legislativa depositata dal gruppo parlamentare del movimento all’Assemblea regionale siciliana, tra i cui firmatari e proponenti figura il deputato regionale Giuseppe Carta.

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Il disegno di legge all’Ars e il ruolo di Giuseppe Carta

Secondo Vinciullo, il movimento ha preceduto la mossa dell’esecutivo nazionale sul voto diretto per i vertici provinciali: «Sulla reintroduzione delle elezioni dirette del Presidente e del Consiglio Provinciale, Grande Sicilia ed il suo gruppo parlamentare hanno anticipato la decisione del Governo Nazionale, depositando un proprio disegno di legge, presentato il 18 novembre scorso in conferenza stampa all’Ars».

«Abbiamo sempre sostenuto il ripristino delle elezioni dirette nelle ex Province come enti intermedi in grado di dare risposte ai cittadini – prosegue l’esponente politico –. Di questa proposta legislativa va dato merito all’onorevole Giuseppe Carta che è uno dei firmatari. Carta ha assunto un ruolo diretto in questa battaglia, contribuendo concretamente a portare avanti un’iniziativa fondamentale. È una vera e propria battaglia di democrazia».

Dalla legge regionale del 2017 agli effetti della riforma Delrio

Nel suo intervento, il commissario provinciale ripercorre anche le tappe normative degli ultimi anni nell’isola: «Il Parlamento siciliano, l’11 agosto 2017, approvò la legge regionale n. 17, della quale fui relatore, con cui venivano reintrodotte le Province. L’impugnativa del Governo nazionale e la pronuncia della Corte costituzionale impedirono però l’applicazione della norma e dunque del ritorno delle Province che in quel frangente vennero bocciate».

Netto il giudizio sulle conseguenze dell’abolizione degli organi elettivi: «Era maturata nel quadro della cosiddetta legge Delrio. In quell’occasione fui tra i pochi ad oppormi fermamente al recepimento di quella norma, ma la maggior parte dei deputati la accettò. I cittadini si trovarono così privati della possibilità di eleggere i propri rappresentanti, con l’ulteriore indebolimento delle decisioni che richiedevano una dimensione sovracomunale. Una scelta senza senso che ha prodotto un vuoto di rappresentanza e le cui conseguenze sono ancora oggi evidenti».

L’appello alle forze politiche e il riconoscimento all’assessore Garigliano

In chiusura, Vinciullo evidenzia anche l’impegno dell’esecutivo regionale sul fronte degli enti locali e rivolge un appello trasversale a Palazzo dei Normanni: «Il gruppo parlamentare di Grande Sicilia e l’onorevole Giuseppe Carta hanno dimostrato di essere protagonisti della battaglia per il ripristino delle elezioni dirette nelle ex Province. È doveroso riconoscere anche l’impegno profuso dall’assessore regionale alle Autonomie locali, Francesca Garigliano, che sin dal giorno della sua nomina si è battuta con determinazione per la reintroduzione».

«L’auspicio – conclude Vinciullo – è che, sulla base del disegno di legge presentato da Grande Sicilia e alla luce delle successive iniziative del Governo Nazionale, tutte le forze politiche contribuiscano concretamente al ripristino delle Province per restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti».

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