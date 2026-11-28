La marea fucsia torna a sfilare per le strade della Capitale.

Oggi, sabato 28 novembre, il movimento transfemminista Non una di meno scende in piazza per la manifestazione nazionale legata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lo slogan scelto per questa edizione è chiaro: “Odiano la vita, chiedono più figli per la nazione. Spazziamoli via con la marea”.

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Orari e percorso della manifestazione

Il concentramento è fissato per le 14:30 a piazza della Repubblica, con arrivo previsto intorno alle 20:00 a piazzale Ostiense. Il corteo attraverserà il cuore della città lungo il seguente itinerario:

Viale Luigi Einaudi e piazza dei Cinquecento

Via Cavour e piazza dell’Esquilino (con ritorno su via Cavour)

Via dei Fori Imperiali e piazza del Colosseo

Via Celio Vibenna e via di San Gregorio

Circo Massimo, viale Aventino e viale della Piramide Cestia

Viabilità: divieti di sosta e bus deviati

Per garantire la sicurezza dell’evento, il piano traffico prevede numerose limitazioni alla circolazione e alla sosta:

Divieti di fermata (attivi dalla notte)

Riguardano piazza della Repubblica, viale Aventino, via del Circo Massimo, piazzale Ostiense e via della Piramide Cestia (nel tratto tra piazza Albania e piazza di Porta San Paolo). Il divieto include anche i monopattini, con deroga per i veicoli autorizzati dalla Questura, il Corpo Diplomatico e i mezzi per persone con disabilità.

Divieti di sosta (attivi dalle 7:00 del mattino)

Interessano via Cavour (tra piazza dei Cinquecento e piazza dell’Esquilino), piazza dell’Esquilino, via Liberiana, via di Santa Maria Maggiore e largo Visconti Venosta.

Trasporto pubblico

Si prevedono possibili deviazioni, limitazioni o sospensioni temporanee per circa cinquanta linee Atac, tra cui i tram 3, 5, 14 e numerosi bus (inclusi 16, 23, 30, 38, 40, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 92, 96, 105, 117, 118, 160, 170, 223, 280, 310, 360, 492, 590, 628, 649, 714, 715, 716, 719, 769, 775, 780, 910, H, C2, C3).

Le rivendicazioni e le regole del corteo

Nel documento di lancio, le attiviste criticano duramente le attuali politiche sociali ed economiche: “Ci chiedono più figli ma ci restituiscono lavori da fame, solitudine e il peso di un welfare massacrato”. Nel mirino del movimento ci sono la normalizzazione della violenza di genere, la transfobia, la vittimizzazione secondaria, lo stop all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole e la strumentalizzazione del tema sicurezza.

Per rendere la piazza più inclusiva e accessibile, gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di evitare rumori forti (fischietti, percussioni su pentole) e fumogeni senza un preventivo accordo con il gruppo di supporto, così da tutelare le persone neurodivergenti o con difficoltà uditive e respiratorie.

Il precedente del 25 novembre

La manifestazione odierna segue di pochi giorni le tensioni registrate il 25 novembre durante il presidio a piazza Pia, organizzato in contestazione agli Stati generali della natalità all’Auditorium Conciliazione. Dopo il superamento di un primo blocco, l’avanzata verso via della Conciliazione era stata respinta dalle forze dell’ordine in assetto antisommossa.

L’episodio ha innescato uno scontro a distanza: Non una di meno ha denunciato una gestione aggressiva della piazza, segnalando calci, strattonamenti e comportamenti sessisti da parte di alcuni agenti. Di segno opposto la denuncia dell’associazione Pro Vita & Famiglia, che ha accusato alcune attiviste provenienti dal corteo di aver compiuto atti vandalici con lanci di bottiglie, oggetti e petardi contro la propria sede di viale Manzoni.

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