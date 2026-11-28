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Sánchez recupera terreno, ma l’asse PP-Vox resta in pole position per la maggioranza

La Spagna si prepara alle elezioni generali anticipate di domenica 29 novembre 2026, convocate dopo lo scioglimento delle Cortes deciso dal premier Pedro Sánchez a inizio ottobre in seguito alla bocciatura parlamentare dei decreti sulla casa. Con lo stop alla pubblicazione dei sondaggi scattato il 24 novembre, la fotografia della vigilia mostra un quadro polarizzato: il Partito Socialista (PSOE) è in rimonta, ma la somma tra Partito Popolare (PP) e Vox continua a garantire al centrodestra i numeri per governare. L’incognita principale resta l’affluenza alle urne.

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I numeri della vigilia: sondaggi a confronto

Le rilevazioni pre-elettorali evidenziano una marcata distanza tra gli istituti privati e il barometro pubblico, pur confermando la solidità dell’alleanza conservatrice:

El País e Cadena SER

L’ultima rilevazione prima del silenzio elettorale dà il PP di Alberto Núñez Feijóo al 31,8% (130–131 seggi) e il PSOE di Sánchez al 30,9% (circa 120 seggi), con un distacco ridotto a meno di un punto. Decisiva l’ascesa di Vox (Santiago Abascal), che balza al 17,3% (contro il 12,4% del 2023) ottenendo circa 58 seggi. Insieme, PP e Vox supererebbero ampiamente la maggioranza assoluta di 176 seggi su 350 (attestandosi tra 187 e 191).

Le medie degli istituti privati (elDiario e El Español)

Collocano il PP in lieve calo intorno al 31%, il PSOE in risalita tra il 27,8% e il 28,7% e Vox tra il 17,5% e il 18,7%. A sinistra dei socialisti, Frente Amplio — la formazione guidata da Ada Colau che raccoglie l’eredità di Sumar — oscilla tra il 5,7% e il 7%, mentre Podemos rischia l’esclusione dal Parlamento fermandosi tra l’1,7% e il 2,7%.

Il barometro pubblico CIS

Come spesso accade, l’istituto pubblico si discosta nettamente dalle stime private, attribuendo al PSOE il 34,4% e un vantaggio di circa 10 punti sul PP.

Il paradosso spagnolo: perché l’economia non basta a Sánchez

Nonostante la Spagna vanti indicatori macroeconomici tra i migliori dell’Eurozona — con una crescita del PIL superiore alla media, occupazione in aumento e debito pubblico in calo — il governo arriva alle urne in svantaggio. Questo scollamento tra dati economici e consenso nasce da diversi fattori:

Carovita e potere d’acquisto

La crescita aggregata del PIL è stata trainata da immigrazione, turismo e fondi del PNRR, ma il PIL pro capite e la produttività hanno corso molto meno. Per molte famiglie, gli aumenti salariali sono stati erosi dall’inflazione.

Emergenza abitativa

Il costo proibitivo di affitti e mutui è diventato la prima emergenza sociale del Paese. Proprio il voto contrario degli ex alleati catalani di Junts sui decreti anti-crisi abitativa ha fatto cadere l’esecutivo.

Inchieste e logoramento

Dopo otto anni alla Moncloa, l’immagine di Sánchez ha risentito delle indagini per presunta corruzione che hanno sfiorato il partito e il suo entourage familiare, inclusa la moglie Begoña Gómez.

Immigrazione e infrastrutture

Le tensioni migratorie estive a Ceuta hanno alimentato il consenso di Vox. A questo si sono aggiunti gravi incidenti ferroviari negli ultimi mesi, che hanno riacceso le polemiche sulla manutenzione dei servizi pubblici.

L’aritmetica delle coalizioni

Sul piano individuale Sánchez resta il leader più apprezzato e il PSOE tiene testa al PP. Tuttavia, mentre la destra capitalizza la spinta di Vox, il campo progressista e indipendentista appare frammentato e in arretramento rispetto al 2023.

La posta in gioco: mobilitazione ed equilibri europei

La campagna elettorale è stata segnata anche dalle tensioni interne all’area socialista — come l’annuncio del voto in bianco da parte dell’ex premier Felipe González — e dal tema dell’emergenza casa, rivendicato come priorità tanto da Feijóo quanto da Ada Colau.

Per la sinistra, l’arma principale per ribaltare i pronostici è la mobilitazione contro l’ingresso di ministri dell’estrema destra nel prossimo esecutivo. Secondo El País, circa tre elettori su quattro dichiarano di voler andare a votare con certezza (cinque punti in più rispetto al 2023): l’astensione sarà dunque l’ago della bilancia. Sullo sfondo resta il peso geopolitico del voto, che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici dell’intera Unione Europea.

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