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SIRACUSA / CRONACA & SICUREZZA – Nuovo servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere della Borgata a Siracusa. Nell’ambito dell’operazione denominata «Blue Friday», la Questura ha impiegato ieri gli agenti delle Volanti e il Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania in un’attività capillare di prevenzione e sicurezza tra piazza Santa Lucia e le vie limitrofe.

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Il bilancio dei controlli tra piazza Santa Lucia e gli esercizi di prossimità

Le verifiche hanno riguardato sia le autovetture in transito sia i pedoni, concentrandosi in particolare anche nei pressi degli esercizi commerciali di prossimità, spesso frequentati da soggetti dediti al consumo di alcolici.

Nel complesso, l’attività della Polizia di Stato ha portato ai seguenti risultati:

167 persone identificate;

identificate; 89 veicoli controllati;

controllati; 11 sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada.

Verifiche quotidiane e rafforzamento nei fine settimana

Dalla Questura fanno sapere che il presidio nella zona della Borgata proseguirà con cadenza giornaliera e sarà ulteriormente potenziato nel corso dei fine settimana per garantire maggiore sicurezza ai residenti e agli operatori commerciali del quartiere.

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