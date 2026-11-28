NOTO, SIRACUSA / CRONACA & AMBIENTE – Due capre e un cane costretti in uno spazio angusto, privi di cibo e acqua, sono stati salvati e messi in sicurezza dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Noto. L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione inviata da un cittadino tramite YouPol, l’applicazione ufficiale e gratuita della Polizia di Stato che permette di trasmettere alle sale operative segnalazioni di reati e situazioni di pericolo.
Il blitz con i veterinari dell’ASP e la denuncia
I poliziotti sono intervenuti in un terreno del territorio comunale di Noto insieme ai medici veterinari dell’ASP, accertando le precarie condizioni di detenzione degli animali, incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e aggravate dall’assenza di acqua e alimenti.
Al termine degli accertamenti, un uomo di 52 anni è stato denunciato per i reati di abbandono di animali e di violazione del divieto di detenzione di animali d’affezione alla catena.
Sequestro del cane e affidamento delle capre
Su disposizione del personale sanitario intervenuto:
- il cane è stato posto sotto sequestro, essendo emersi chiari indizi in merito alla detenzione alla catena e alle condizioni critiche riscontrate;
- le due capre sono state affidate allo stesso 52enne, al quale è stato formalmente intimato l’obbligo di prendersene cura in modo adeguato.
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