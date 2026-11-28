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Volandri: «È il frutto di un lavoro gigante dietro le quinte»

Domenica alle 15:00 gli Azzurri sfideranno la vincente tra Spagna e Gran Bretagna per difendere il titolo

L’Italia conquista la quarta finale consecutiva in Coppa Davis superando la Cechia al termine di una sfida intensa. In conferenza stampa, il capitano Filippo Volandri ha celebrato la compattezza del gruppo azzurro, sottolineando come il risultato nasca da una programmazione decennale e dal contributo di chiunque faccia parte della spedizione, dentro e fuori dal campo.

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Il trascinatore Musetti e la mossa nel doppio

Il protagonista assoluto della giornata è stato Lorenzo Musetti. Prima ha rimesso in equilibrio la sfida firmando il punto dell’1-1 contro Jiri Lehecka, poi è tornato immediatamente in campo al fianco di Andrea Vavassori per il doppio decisivo contro la coppia formata dallo stesso Lehecka e da Tomas Machac.

A sorprendere la vigilia è stato il cambio di formazione deciso da Volandri a un’ora dal match, sostituendo l’annunciato Matteo Berrettini con Musetti. Una mossa speculare a quella del capitano ceco Tomas Berdych, che ha rinunciato agli specialisti Patrik Rikl e Adam Pavlasek. «Ho voluto sfruttare l’energia di Lorenzo, che aveva appena disputato un singolare strepitoso», ha spiegato Volandri. «Ne ho parlato con Matteo ed eravamo perfettamente d’accordo: è stata l’ennesima scelta condivisa per il bene del team».

Un decennio di lavoro alla base dei successi

Volandri ha poi allargato lo sguardo al percorso della federazione, ricordando i dieci anni alla guida del settore tecnico maschile al fianco di Michelangelo Dell’Edera: «Seguiamo questi ragazzi da sempre. Negli ultimi anni abbiamo vinto cambiando spesso i protagonisti, adattandoci alle assenze di giocatori del calibro di Berrettini, Sinner o dello stesso Musetti. Questo ci ha resi una squadra solida a prescindere dagli interpreti. Dietro questi risultati ci sono venti persone qui con noi e moltissime altre che lavorano nell’ombra ogni giorno».

Verso la finale di domenica

Dopo una giornata di meritato riposo, gli Azzurri scenderanno in campo domenica alle 15:00 contro chi avrà la meglio tra Spagna e Gran Bretagna.

Soddisfatto e sereno anche Lorenzo Musetti, che si è tolto qualche sassolino dalle scarpe dopo le recenti critiche: «Ci godiamo la vittoria e sfrutteremo il giorno di pausa per recuperare e studiare i prossimi avversari. La nostra forza è l’armonia nello spogliatoio: scenderemo in campo per divertirci e dare tutto».

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