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«Radicati, fondati ed edificati in Cristo». È questo il tema scelto dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, per il messaggio rivolto alla comunità diocesana in occasione della prima domenica di Avvento, che si celebra domani. Un invito alla preghiera, alla vigilanza nella fede e alla riscoperta del rapporto con Cristo, per prepararsi al Natale e vivere con maggiore consapevolezza il cammino della Chiesa e della società.

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«Siamo chiamati a camminare nella fede e con spirito sinodale, per crescere insieme e costruire in ascolto dello Spirito la Chiesa dell’avvenire, per trasmettere agli altri la verità del Vangelo, per riempire dell’amore di Dio la nostra Città e promuovere la profezia sociale della fraternità, della giustizia e della pace», scrive monsignor Lomanto, indicando l’orizzonte spirituale e comunitario del tempo liturgico che si apre.

Il messaggio invita i fedeli «a raccoglierci insieme nella preghiera e a mantenerci vigilanti nella fede e docili nell’apertura ai segni della venuta del Signore nel tempo e nella storia degli uomini, in ogni circostanza e avvenimento della vita, alla fine dei tempi».

Al centro della riflessione dell’arcivescovo ci sono tre verbi: radicati, fondati ed edificati, richiamati da due passi delle lettere di San Paolo ai Colossesi e agli Efesini. Tre dimensioni che, come sottolinea Lomanto, caratterizzano l’esperienza cristiana e il rapporto con Cristo. I tre verbi invitano a «iniziare e a ricominciare a partire da Dio, a imparare e a reimparare la fede, a nascere e a rinascere in Cristo».

L’Avvento diventa così un’occasione per riscoprire l’accoglienza di Cristo, che viene incontro all’umanità per donare la vera vita, la grazia e la misericordia. Un cammino che riguarda non soltanto la dimensione personale, ma anche la vita della Chiesa e la sua missione nel mondo.

Non manca un richiamo all’impegno concreto nella vita quotidiana e sociale. «Ogni atto che compiamo per noi, per gli altri, per la Chiesa e per la società, se non è costruito sulla comunione con Dio, non solo non la salva e non la edifica, ma la corrompe, la distrugge e la disgrega», ammonisce l’arcivescovo.

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