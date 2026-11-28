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Si è svolta nella Casa della Comunità di Pachino, la 1ª Giornata del Respiro, promossa nell’ambito del Laboratorio IOERESPIRO. Hanno partecipato, tra gli altri, assieme al commissario straordinario ddll’Asp di Siracusa Gioaccino Iraci, al responsabile scientifico del Laboratorio Sebastiano Guarnaccia e al cordinatore scientifico Maurizio Memo, il sindaco di Pachino Giuseppe Gambuzza e il vicesindaco Sebastiano Rosa.

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L’iniziativa, sul tema “Dai bisogni della persona ai percorsi personalizzati”, ha riunito cittadini, persone con Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva – BPCO o a rischio respiratorio, caregiver, professionisti e specialisti sanitari per ascoltare i bisogni e impostare percorsi su misura. Nella gestione della BPCO, accanto al fumo, contano attività fisica, nutrizione, benessere psicologico, aderenza terapeutica, uso corretto degli inalatori, sostegno familiare e continuità assistenziale.

Il Progetto IOEBPCO, promosso da APP Pachino all’interno del Laboratorio IOERESPIRO, guarda alla persona nella sua vita quotidiana oltre la singola malattia, partendo dalla formazione ECM del team e dalla co-progettazione del modello. Il percorso si lega a un confronto scientifico avviato nel 1987 con Joseph Bellanti, docente di immunologia alla Georgetown University di Washington e direttore del Center for Interdisciplinary Studies of Immunology, a cui nel 2024 a Washington è stata lanciata l’idea del Laboratorio IOERESPIRO.

Durante la giornata sono stati proposti percorsi dedicati a educazione terapeutica, cessazione dal fumo, riabilitazione respiratoria, nutrizione, supporto psicologico, aderenza terapeutica, tecnica inalatoria, famiglia e caregiver, informazione e comunicazione, così che ognuno possa seguire ciò che serve ai propri bisogni. Alla mattina, tra interventi, stazioni IOERESPIRO e testimonianze legate all’evoluzione dal modello IOEASMA, si sono affiancati nel pomeriggio i Percorsi Multidisciplinari costruiti con medici di medicina generale, Casa della Comunità, specialisti territoriali e ospedalieri, farmacisti, fisioterapisti, psicologi e personale infermieristico.

Nel corso dell’incontro sono stati proiettati anche video con interventi e testimonianze, tra questi quello di Joseph Bellanti.

“Stiamo passando da una sanità che aveva al centro l’ospedale a una sanità che mette al centro l’individuo nella sua completezza, con un cambio di paradigma che vede nel territorio e nel cittadino l’aspetto fondamentale – ha dichiarato il commissario straordinario dell’ASP di Siracusa Gioacchino Iraci –. Questa giornata di formazione e confronto culturale dà pieno spazio alla prevenzione e valorizza la pneumologia come uno dei settori cardine delle nostre attività quotidiane di prevenzione e cura, con un approccio multidisciplinare per affrontare i problemi di salute”.

“Il 28 novembre – ha sottolineato il responsabile scientifico del Laboratorio IOERESPIRO Sebastiano Guarnaccia – non vogliamo semplicemente presentare ciò che abbiamo fatto. Vogliamo verificare sul campo se i percorsi che abbiamo costruito rispondono realmente ai bisogni delle persone. Quello che conta ora è trasformare le stazioni di ascolto e orientamento in un lavoro ordinario tra medici di famiglia, specialisti e servizi della Casa della Comunità, verificando nel tempo se i percorsi aiutano davvero chi convive con la malattia”.

“La formazione è il primo passo per fare vera prevenzione, prima che la malattia insorga. Dobbiamo coinvolgere i cittadini su stili di vita corretti, a partire dalla lotta al fumo, per prevenire le patologie respiratorie – ha osservato il direttore dei Distretti Sanitari di Augusta e Noto Lorenzo Spina –. In questo cambio di metodo, le Case di Comunità sono il luogo dove questa prevenzione diventa concreta: la sanità esce dall’ospedale, va sul territorio e mette al centro il cittadino, con un’assistenza vicina, multidisciplinare e continua”.

“È un progetto che si sta concretizzando e che mette al centro la persona che sta male, che ha bisogno di qualcuno, che vive in uno stato di sofferenza. La malattia cronica è parte di questo individuo che sta cercando un aiuto – ha spiegato Maurizio Memo, professore emerito di farmacologia all’Università di Brescia e coordinatore del comitato scientifico del Laboratorio IOERESPIRO –. Stiamo cercando di creare un mondo intorno a queste persone per renderle la vita più semplice, meno dolorosa, più serena. Non si tratta di guardare solo in maniera strettamente medica la patologia, con numeri e parametri che dicono quanto sta male in maniera oggettiva. Si tratta di capire l’individuo, il suo modo di vedere la sua malattia, se è fumatore, sportivo, anziano e solo. Perché anche se la malattia, da un punto di vista strettamente medico, è sempre la stessa, la persona che vive quello stato è completamente diversa. Ognuno guarda il suo punto di vista e poi ci si confronta insieme per capire di che cosa ha bisogno veramente quella persona che sta male”.

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