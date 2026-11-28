SIRACUSA / SPORT & PALLAMANO – Quarta vittoria consecutiva per la Teamnetwork Albatro, che supera la Pallamano Trieste con il punteggio finale di 33-30 al termine di una gara dai due volti.
Nel primo tempo i padroni di casa partono con grande ritmo, trovando già 16 reti nei primi 19 minuti e mettendo in difficoltà gli ospiti sia in fase difensiva sia nel superare la linea difensiva siracusana. Negli ultimi dieci minuti della frazione, però, qualche pallone perso e una manovra più lenta in costruzione permettono a Trieste di riavvicinarsi e prendere fiducia, con il primo tempo che si chiude sul 18-13 per Siracusa.
La rimonta di Trieste e lo strappo decisivo nel finale
Nella ripresa la squadra ospite continua sulla scia del finale di primo tempo e firma un parziale che riporta l’incontro in equilibrio, guidata dalle reti di Udavenia (8 gol) e Gadek (5) fino al pareggio raggiunto al 15′.
A quel punto il tecnico Mateo Garralda richiama i suoi e ritrova il margine decisivo appoggiandosi alla vena realizzativa di Angiolini (migliore marcatore biancoblu con 9 reti), all’estro di Sirotic (5) e alla fisicità di Lorentzen (6). Trieste torna così a soffrire velocità e aggressività della retroguardia siracusana, concedendo ripartenze che si rivelano decisive per il 33-30 conclusivo.
Il tabellino della gara
- Teamnetwork Albatro – Pallamano Trieste 33-30 (p.t. 18-13)
- Teamnetwork Albatro: Riahi, Kucsera 5, Marino, Lorentzen 6, Angiolini 9, Zungri, Mazzone 1, Vinci 3, Sirotic 5, Coutinho 1, Arcieri, Boggia 1, Hermones, Baptista 1, Guggino 1. All. Mateo Garralda.
- Pallamano Trieste: Garcia, Mazzarol, Midtun 2, Urbaz 6, Parisato 1, Lo Duca, Postogna, Andreotta, Pauloni 6, Ceccardi 1, Cirilo 1, Sandrin, Gadek 5, Udavenia 8. All. Boris Lisica.
- Arbitri: Carlo Dionisi e Stefano Maccarone.
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