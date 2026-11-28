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SIRACUSA / SPORT & PALLAMANO – Quarta vittoria consecutiva per la Teamnetwork Albatro, che supera la Pallamano Trieste con il punteggio finale di 33-30 al termine di una gara dai due volti.

Nel primo tempo i padroni di casa partono con grande ritmo, trovando già 16 reti nei primi 19 minuti e mettendo in difficoltà gli ospiti sia in fase difensiva sia nel superare la linea difensiva siracusana. Negli ultimi dieci minuti della frazione, però, qualche pallone perso e una manovra più lenta in costruzione permettono a Trieste di riavvicinarsi e prendere fiducia, con il primo tempo che si chiude sul 18-13 per Siracusa.

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La rimonta di Trieste e lo strappo decisivo nel finale

Nella ripresa la squadra ospite continua sulla scia del finale di primo tempo e firma un parziale che riporta l’incontro in equilibrio, guidata dalle reti di Udavenia (8 gol) e Gadek (5) fino al pareggio raggiunto al 15′.

A quel punto il tecnico Mateo Garralda richiama i suoi e ritrova il margine decisivo appoggiandosi alla vena realizzativa di Angiolini (migliore marcatore biancoblu con 9 reti), all’estro di Sirotic (5) e alla fisicità di Lorentzen (6). Trieste torna così a soffrire velocità e aggressività della retroguardia siracusana, concedendo ripartenze che si rivelano decisive per il 33-30 conclusivo.

Il tabellino della gara

Teamnetwork Albatro – Pallamano Trieste 33-30 (p.t. 18-13)

Teamnetwork Albatro: Riahi, Kucsera 5, Marino, Lorentzen 6, Angiolini 9, Zungri, Mazzone 1, Vinci 3, Sirotic 5, Coutinho 1, Arcieri, Boggia 1, Hermones, Baptista 1, Guggino 1. All. Mateo Garralda.

Riahi, Kucsera 5, Marino, Lorentzen 6, Angiolini 9, Zungri, Mazzone 1, Vinci 3, Sirotic 5, Coutinho 1, Arcieri, Boggia 1, Hermones, Baptista 1, Guggino 1. All. Mateo Garralda. Pallamano Trieste: Garcia, Mazzarol, Midtun 2, Urbaz 6, Parisato 1, Lo Duca, Postogna, Andreotta, Pauloni 6, Ceccardi 1, Cirilo 1, Sandrin, Gadek 5, Udavenia 8. All. Boris Lisica.

Garcia, Mazzarol, Midtun 2, Urbaz 6, Parisato 1, Lo Duca, Postogna, Andreotta, Pauloni 6, Ceccardi 1, Cirilo 1, Sandrin, Gadek 5, Udavenia 8. All. Boris Lisica. Arbitri: Carlo Dionisi e Stefano Maccarone.

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