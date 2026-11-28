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Si indaga per omicidio

Il corpo senza vita di una giovane donna, privo di abiti e con lesioni potenzialmente riconducibili a una morte violenta, è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, intorno alle 15, su una strada sterrata in un’area rurale di via Tiberina (all’altezza del civico 58), nella zona nord di Roma. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha notato il cadavere.

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Sul posto sono intervenuti per primi i Carabinieri della Stazione Prima Porta, seguiti dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Cassia e dagli specialisti della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia per gli accertamenti tecnico-scientifici. La vittima, di colore e non ancora identificata, avrebbe un’età apparente compresa tra i 20 e i 30 anni. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero di turno della Procura di Roma, con il coinvolgimento del medico legale per gli esami sul corpo.

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