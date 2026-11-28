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PALERMO / ECONOMIA & LAVORO – «Il grido di allarme dell’Ance Sicilia sulle conseguenze del caro materiali e sui ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non può e non deve rimanere inascoltato». A lanciare l’avvertimento è Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, intervenendo su un quadro che vede 755 cantieri a rischio sull’isola, di cui 477 legati a opere pubbliche finanziate dagli enti locali (63,2%), su cui il sindacato indica la possibilità di un intervento immediato.

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Secondo Salvo Carnevale, segretario della Fillea Cgil Sicilia, una crisi dell’edilizia rischia di innescare un «effetto valanga» sull’intero sistema economico regionale, vista l’elevata capacità di attivazione delle altre filiere (fino al 94%) e il peso dell’acquisto di beni e servizi intermedi (circa il 70% del valore della produzione, in gran parte nelle aree vicine ai cantieri).

I numeri del moltiplicatore economico e occupazionale

Secondo le stime del moltiplicatore economico settoriale richiamate dal sindacato, un investimento di 1.000 milioni di euro nelle costruzioni genera una ricaduta complessiva sull’economia di circa 3.374 milioni di euro:

1.000 milioni nel comparto delle costruzioni;

nel comparto delle costruzioni; 1.013 milioni nei settori direttamente e indirettamente collegati all’edilizia;

nei settori direttamente e indirettamente collegati all’edilizia; 1.361 milioni nei settori attivati dal moltiplicatore della spesa delle famiglie.

Sul fronte del lavoro, ogni dieci nuovi posti di lavoro nell’edilizia se ne attivano poco più di tre nei comparti produttivi collegati.

«Non subordinare l’economia al calendario elettorale»

Pistorio avverte che il meccanismo rischia di funzionare al contrario come moltiplicatore della crisi, colpendo industrie dei materiali, impianti, trasporti, servizi tecnici e professionali, commercio e terziario, e chiede di non congelare risorse disponibili in vista delle scadenze elettorali: «Una risorsa finanziaria utilizzata oggi può salvare un’impresa, garantire la continuità produttiva di un cantiere, tutelare l’occupazione e consentire il completamento di un’opera pubblica». Da qui la richiesta di un incontro urgente con la Presidenza della Regione Siciliana, insieme a imprese e sindacati, per individuare risorse, velocizzare i pagamenti e varare misure operative.

Sulla stessa linea Carnevale, che invita ad agire prima che la crisi di liquidità diventi crisi di solvibilità, fallimenti a catena, baratro occupazionale o nuove opere incompiute — in particolare sulla viabilità secondaria — mentre Pistorio conclude sottolineando che il costo dell’inazione supererebbe di gran lunga quello di un intervento tempestivo.

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