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Distensione di Nordio su riforme e stipendi arretrati, duro affondo di Gratteri sul governo

Il 37esimo congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), in corso a Napoli, evidenzia un doppio registro nei rapporti tra esecutivo e magistratura: se dal palco principale il ministro della Giustizia Carlo Nordio cerca il dialogo per archiviare le tensioni post-referendarie, a margine dei lavori il procuratore di Napoli Nicola Gratteri attacca duramente il governo sul mancato adeguamento salariale delle toghe.

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L’apertura del Guardasigilli e il richiamo a Mattarella

Secondo quanto riferito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, lo scontro sui temi della riforma e del referendum costituzionale è ormai superato dal tempo e occorre lavorare insieme sui punti di contatto emersi anche con il presidente dell’Anm Tango. Richiamando le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui principi di imparzialità, sobrietà e riservatezza, Nordio ha sottolineato che l’indipendenza della giurisdizione va tutelata tanto dalle ingerenze della politica quanto dalle pressioni del clamore mediatico.

La rimodulazione del codice penale

Sul piano operativo, il Guardasigilli ha proposto di avviare un confronto tecnico per contrastare la «sovra-normazione» e aggiornare un impianto legislativo ormai datato. Pur difendendo l’introduzione dei nuovi reati legati all’innovazione tecnologica — escludendo che abbiano inciso sul sovraffollamento carcerario — il ministro ha invitato i magistrati a collaborare senza contrapposizioni ideologiche per definire un «diritto penale minimo».

Il nodo degli stipendi arretrati e la nota su Meloni

In merito agli stipendi arretrati riconosciuti ai magistrati da una sentenza definitiva del Consiglio di Stato, Nordio ha ribadito dal palco che le sentenze vanno eseguite, suggerendo tuttavia di rateizzare, differire o spalmare gli importi dovuti facendo appello alla sensibilità della categoria. Poche ore dopo, per smentire ipotesi di frizioni con la Presidenza del Consiglio, lo staff del ministro ha diffuso una nota ufficiale per ribadire la «completa sintonia» tra il Guardasigilli e la premier Giorgia Meloni.

La replica di Nicola Gratteri: «Se c’è crisi, lo sia per tutti»

Di segno opposto l’intervento del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che ha contestato la motivazione della mancanza di risorse addotta dalla premier Meloni per negare l’adeguamento automatico previsto per legge. Gratteri ha ricordato che nell’aprile 2026 i funzionari di Palazzo Chigi hanno ottenuto, tramite contrattazione, un aumento di 540 euro e il pagamento degli arretrati in un’unica soluzione. Il procuratore ha quindi lanciato una provocazione sull’equità dei sacrifici: dichiarandosi disposto a subire una decurtazione di 1.000 euro dal proprio stipendio di fine carriera (pari a 8.500 euro mensili), Gratteri ha chiesto che, per coerenza e proporzionalità, vengano ridotti anche gli stipendi dei dirigenti pubblici con retribuzioni superiori e quelli dei parlamentari, i quali, includendo i benefit, arrivano a percepire 15.000 euro al mese.

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