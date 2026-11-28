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Aperta alle 9, l’accesso per rendere omaggio all’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, – scomparso lo scorso 21 novembre – è rimasto riservato per volontà della famiglia a parenti, ad amici e stretti conoscenti.

Nel corso della giornata sono state numerose le figure istituzionali e del mondo politico e militare che hanno voluto rendere omaggio alla salma: tra i primi il capo della Polizia Pisani, e poi l’ex generale dei carabinieri Mario Mori — che ha definito la sua presenza “un dovere morale” verso un uomo con cui ha condiviso collaborazione e reciproco rispetto —, l’ex premier Gianni Letta e gli ex ministri Angelino Alfano e Luciana Lamorgese.

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Il feretro era arrivato a Roma nella notte dopo l’autopsia eseguita ieri presso l’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, a Firenze, su disposizione della Procura di Grosseto: dagli accertamenti preliminari non sono emersi segni di lesioni riconducibili a terzi.

La salma resterà nella cappella fino a lunedì 30 novembre, giorno in cui partirà il corteo funebre per i funerali solenni previsti alle 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

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