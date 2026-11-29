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SOLARINO, SIRACUSA / POLITICA – «Ho partecipato a Roma all’Assemblea programmatica nazionale di Noi Moderati, tre giornate di confronto e approfondimento sui principali temi dell’agenda politica del Paese». A tracciare il bilancio della trasferta nella capitale è Germano, vicesegretario regionale del partito e consigliere comunale di Solarino, che ha preso parte ai lavori insieme a dirigenti, amministratori e rappresentanti nazionali.

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Al centro del dibattito, l’attenzione al Mezzogiorno, allo sviluppo economico, al sostegno alle imprese e al ruolo degli enti locali: dossier che investono direttamente la Sicilia e la provincia di Siracusa, richiamati anche alla luce dell’esperienza amministrativa maturata prima da sindaco e oggi in consiglio comunale a Solarino.

Le priorità per enti locali, imprese e giovani

Nel suo intervento, il vicesegretario regionale indica gli assi su cui concentrare l’azione politica:

Risorse e semplificazione: garantire risorse stabili ai Comuni e snellire le procedure amministrative per rendere più efficiente l’azione degli enti locali;

garantire risorse stabili ai Comuni e snellire le procedure amministrative per rendere più efficiente l’azione degli enti locali; Imprese e lavoro: sostenere il tessuto produttivo e creare opportunità occupazionali concrete per permettere ai giovani di restare in Sicilia o di farvi ritorno;

sostenere il tessuto produttivo e creare opportunità occupazionali concrete per permettere ai giovani di restare in Sicilia o di farvi ritorno; Dialogo territoriale: rafforzare il raccordo tra il coordinamento regionale siciliano e i vertici nazionali del partito affinché le esigenze delle comunità locali abbiano peso nel programma.

Il rientro nel Siracusano

Germano conclude sottolineando la volontà di proseguire il lavoro sul territorio siciliano e nella provincia di Siracusa, mantenendo aperto il confronto con amministratori locali, categorie produttive e cittadini per trasformare le proposte emerse a Roma in iniziative concrete.

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