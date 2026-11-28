SIRACUSA / SPORT & PALLANUOTO – Un’Ortigia 1928 determinata e concreta torna alla vittoria superando l’Iren Genova Quinto per 10-6 (parziali: 2-3, 4-0, 3-2, 1-1) e interrompe così la serie di tre sconfitte consecutive. Gli uomini di Hrvoje Koljanin offrono una prova corale, adattandosi a un incontro ruvido, partito con ritmi contenuti e cresciuto d’intensità anche sul piano fisico nella parte centrale.
Dopo un avvio un po’ contratto nei primi minuti, i biancoverdi costruiscono lo strappo decisivo nel secondo tempo con un parziale di 4-0 che vale il +3 prima del cambio campo, per poi spingersi fino al +5 nella seconda metà di gara e gestire i tentativi di rientro dei liguri, conquistando tre punti pesanti per morale e classifica.
Il ruolo dei giovani e la gara di Ruggiero
Spiccano le prove dei più giovani: Sicali sforna assist e firma il suo primo gol in Serie A1, mentre Marangolo realizza una doppietta (le sue prime reti stagionali) insieme alle firme di Bordone e Trimarchi. In grande evidenza anche il portiere Ruggiero, decisivo tra i pali e a segno nel finale per il suo secondo gol in carriera dopo quello dello scorso anno a Recco.
Nel post partita il capitano Sebastiano Di Luciano elogia lo spirito di gruppo («non solo abbiamo vinto, ma abbiamo anche fatto una bellissima partita») e sottolinea la crescita di Sicali, Marangolo e Bordone. Sulla stessa linea Giorgio Marangolo, che ringrazia tecnico e compagni per la fiducia in una squadra dall’età media molto bassa («abbiamo tanto rispetto per tutti, ma paura di nessuno») e guarda ai prossimi due scontri diretti per chiudere bene il girone d’andata.
Il tabellino del match
- C.C. Ortigia 1928 – Iren Genova Quinto 10-6 (2-3, 4-0, 3-2, 1-1)
- C.C. Ortigia 1928: Ruggiero 1, Marangolo 2, Torrisi 1, Sicali 1, Di Luciano (Cap) 1, Snel, Tringali Capuano, Tankosic, Trimarchi 1, Rossi, Radovic, Skiljic 2, Reina, Polizzi, Bordone 1. All. Hrvoje Koljanin.
- Iren Genova Quinto: Nishimura, M. Villa, Bisso, S. Villa, Gambacciani 1, Jukic, Gogov 2, Gandolfo 1, Figari (Cap) 1, Massa 1, Puccio, Pistaffa, Frediani, Madaschi, Testa. All. Luca Bittarello.
- Arbitri: Francesco Romolini e Michele Scarciolla.
- Superiorità numeriche: Ortigia 4/10; Quinto 3/13 + 2 rigori. Espulsioni definitive: Tankosic (O) nel quarto tempo per limite di falli.
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