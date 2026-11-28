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SIRACUSA / SPORT & PALLANUOTO – Un’Ortigia 1928 determinata e concreta torna alla vittoria superando l’Iren Genova Quinto per 10-6 (parziali: 2-3, 4-0, 3-2, 1-1) e interrompe così la serie di tre sconfitte consecutive. Gli uomini di Hrvoje Koljanin offrono una prova corale, adattandosi a un incontro ruvido, partito con ritmi contenuti e cresciuto d’intensità anche sul piano fisico nella parte centrale.

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Dopo un avvio un po’ contratto nei primi minuti, i biancoverdi costruiscono lo strappo decisivo nel secondo tempo con un parziale di 4-0 che vale il +3 prima del cambio campo, per poi spingersi fino al +5 nella seconda metà di gara e gestire i tentativi di rientro dei liguri, conquistando tre punti pesanti per morale e classifica.

Il ruolo dei giovani e la gara di Ruggiero

Spiccano le prove dei più giovani: Sicali sforna assist e firma il suo primo gol in Serie A1, mentre Marangolo realizza una doppietta (le sue prime reti stagionali) insieme alle firme di Bordone e Trimarchi. In grande evidenza anche il portiere Ruggiero, decisivo tra i pali e a segno nel finale per il suo secondo gol in carriera dopo quello dello scorso anno a Recco.

Nel post partita il capitano Sebastiano Di Luciano elogia lo spirito di gruppo («non solo abbiamo vinto, ma abbiamo anche fatto una bellissima partita») e sottolinea la crescita di Sicali, Marangolo e Bordone. Sulla stessa linea Giorgio Marangolo, che ringrazia tecnico e compagni per la fiducia in una squadra dall’età media molto bassa («abbiamo tanto rispetto per tutti, ma paura di nessuno») e guarda ai prossimi due scontri diretti per chiudere bene il girone d’andata.

Il tabellino del match

C.C. Ortigia 1928 – Iren Genova Quinto 10-6 (2-3, 4-0, 3-2, 1-1)

C.C. Ortigia 1928: Ruggiero 1, Marangolo 2, Torrisi 1, Sicali 1, Di Luciano (Cap) 1, Snel, Tringali Capuano, Tankosic, Trimarchi 1, Rossi, Radovic, Skiljic 2, Reina, Polizzi, Bordone 1. All. Hrvoje Koljanin.

Ruggiero 1, Marangolo 2, Torrisi 1, Sicali 1, Di Luciano (Cap) 1, Snel, Tringali Capuano, Tankosic, Trimarchi 1, Rossi, Radovic, Skiljic 2, Reina, Polizzi, Bordone 1. All. Hrvoje Koljanin. Iren Genova Quinto: Nishimura, M. Villa, Bisso, S. Villa, Gambacciani 1, Jukic, Gogov 2, Gandolfo 1, Figari (Cap) 1, Massa 1, Puccio, Pistaffa, Frediani, Madaschi, Testa. All. Luca Bittarello.

Nishimura, M. Villa, Bisso, S. Villa, Gambacciani 1, Jukic, Gogov 2, Gandolfo 1, Figari (Cap) 1, Massa 1, Puccio, Pistaffa, Frediani, Madaschi, Testa. All. Luca Bittarello. Arbitri: Francesco Romolini e Michele Scarciolla.

Francesco Romolini e Michele Scarciolla. Superiorità numeriche: Ortigia 4/10; Quinto 3/13 + 2 rigori. Espulsioni definitive: Tankosic (O) nel quarto tempo per limite di falli.

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