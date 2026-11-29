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ATTUALITÀ & TRASPORTI – Chi ha in programma di mettersi in viaggio sui binari alla fine della prossima settimana dovrà fare i conti con uno stop di ventiquattr’ore. Dalle 21:00 di giovedì 3 dicembre alle 21:00 di venerdì 4 dicembre 2026 è infatti in calendario una protesta nazionale che coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane, proclamata da alcune sigle sindacali nell’ambito di uno sciopero generale.

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L’azienda ha già avvisato i viaggiatori attraverso una nota ufficiale: lungo l’intera rete potrebbero verificarsi cancellazioni totali o parziali, deviazioni di percorso e rallentamenti. I disagi riguarderanno tanto i convogli a media e lunga percorrenza, come Frecce e Intercity, quanto i collegamenti locali. Come capita quasi sempre in occasione delle mobilitazioni ferroviarie, le ripercussioni sulla circolazione potranno farsi sentire già poco prima delle 21 di giovedì e proseguire anche nelle ore immediatamente successive al termine dell’agitazione.

Le fasce di garanzia per i pendolari e i treni assicurati

Cadendo lo sciopero in un giorno lavorativo, per chi usa i treni regionali di Trenitalia restano valide le tutele previste nei momenti di punta: i collegamenti essenziali saranno quindi garantiti venerdì 4 dicembre dalle 6:00 alle 9:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00 della sera.

Discorso diverso per i viaggiatori della lunga percorrenza, per i quali Trenitalia ha predisposto la consueta tabella dei convogli nazionali assicurati. Per chi invece si troverà già a bordo al momento dello stop, alle 21 di giovedì sera, la corsa proseguirà fino al capolinea previsto soltanto se la destinazione finale risulterà raggiungibile entro sessanta minuti dall’inizio dello sciopero; in caso contrario il treno potrà fermarsi in una stazione precedente.

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