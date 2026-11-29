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ENNA / CRONACA – Tragico incidente stradale all’alba di oggi lungo l’autostrada A19, al km 139+500 in direzione Palermo. Dalle 5:30 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Enna sono impegnate sul posto per uno scontro che ha coinvolto due autovetture, la cui dinamica è in corso di accertamento.

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Nel violento impatto ha perso la vita il conducente di uno dei due veicoli, Massimo Vitale, nato nel 1976. La donna alla guida dell’altra auto è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasferita presso l’ospedale di Enna.

Soccorsi sul posto e deviazioni al traffico

Sul luogo dell’incidente operano congiuntamente i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, la Polizia Stradale per i rilievi e le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto autostradale è stato chiuso al transito con le seguenti modifiche alla circolazione in direzione Palermo:

Uscita obbligatoria allo svincolo di Agira (km 142+000);

allo svincolo di (km 142+000); Reimmissione in autostrada allo svincolo di Dittaino (km 136+400).

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