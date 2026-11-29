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PALERMO / SANITÀ & POLITICA – «Avevamo ragione, macchina per i tumori comprata e mai usata. 12 milioni buttati con la beffa che la sanità privata fa affari milionari». È la denuncia rilanciata su Facebook dall’onorevole Ismaele La Vardera, che torna sulla vicenda del ciclotrone dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, strumento ritenuto centrale per la diagnostica oncologica.

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Nel suo post, il parlamentare regionale racconta di aver avviato nei mesi scorsi una verifica dopo alcune indiscrezioni secondo cui l’apparecchiatura sarebbe rimasta inutilizzata nei locali della struttura ospedaliera, riferendo oggi di aver ricevuto conferma a seguito di una richiesta d’atti.

Il nodo della diagnostica oncologica e l’esposto alla Corte dei Conti

Secondo quanto sostenuto da La Vardera sul social network, l’apparecchiatura — dal valore indicato in 12 milioni di euro — non sarebbe mai entrata in funzione, mentre i pazienti oncologici sarebbero costretti a rivolgersi a una struttura privata, legata — stando sempre al racconto del deputato — a un noto esponente politico di Forza Italia.

«Ho denunciato tutto alla Corte dei Conti – scrive La Vardera –. Noi siamo questo: denuncia sui social, ma soprattutto nelle sedi opportune». Il deputato aggiunge di attendersi resistenze («Faranno di tutto per bloccarci, stiamo toccando interessi milionari») e chiude ribadendo: «La domanda che mi tormenta però resta una: perché nessuno sa, e molti sanno e fanno finta di non sapere? Non ci fermeranno»

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