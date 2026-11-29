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LIFESTYLE & OROSCOPO – Si apre una settimana di passaggio tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre, un ponte astrale che invita a fare ordine tra impegni lavorativi, questioni pratiche e sentimenti prima dell’avvicinarsi delle festività. Con il Sole in Sagittario a spingere verso nuovi orizzonti e decisioni più rapide, ecco cosa riservano gli astri dal 29 novembre al 6 dicembre 2026 per ciascun segno.

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♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Settimana vivace e ricca di stimoli. Sul lavoro torna la voglia di mettersi in gioco su un progetto rimasto fermo nelle ultime settimane: martedì e mercoledì portano risposte utili. In amore serve un pizzico di pazienza in più per evitare discussioni nate dalla fretta; per i single favoriti gli incontri fuori programma nel weekend.

Giorno fortunato: Mercoledì 2 dicembre.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

Giorni utili per sistemare conti, scadenze e questioni pratiche rimaste in sospeso. Sul fronte professionale avanza una trattativa che richiede prudenza ma promette stabilità. In coppia prevale il bisogno di concretezza e complicità: bene le serate tranquille a casa, evitando però di chiudersi su vecchie incomprensioni.

Giorno fortunato: Venerdì 4 dicembre.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Qualche rallentamento burocratico o di comunicazione all’inizio della settimana non deve scoraggiarti: da giovedì il quadro torna più fluido. Sul lavoro conviene selezionare le priorità senza disperdere energie. Nei sentimenti c’è bisogno di chiarire un dubbio rimasto a metà; dialogo favorito soprattutto nella giornata di sabato.

Giorno fortunato: Sabato 5 dicembre.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Settimana di recupero sul piano emotivo e organizzativo. In ufficio o negli affari riesci a chiudere una pratica impegnativa, guadagnando serenità in vista di dicembre. In amore torna maggiore dolcezza: chi è in coppia ritrova sintonia, mentre i cuori solitari farebbero bene a non rimandare un invito inatteso.

Giorno fortunato: Lunedì 30 novembre.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il cielo sostiene iniziative, creatività e contatti professionali: buon momento per farsi notare o avanzare una proposta. Attenzione soltanto alle spese impulsive tra giovedì e venerdì. In amore cresce la passione, ma conta ascoltare anche le esigenze del partner senza voler sempre tenere il timone.

Giorno fortunato: Giovedì 3 dicembre.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Settimana che chiede equilibrio tra doveri familiari e impegni lavorativi. Qualche piccolo imprevisto domestico può richiedere riorganizzazione tra martedì e mercoledì, ma con metodo risolvi tutto. In amore meglio mettere da parte l’eccesso di razionalità e lasciare spazio alla spontaneità nel fine settimana.

Giorno fortunato: Domenica 6 dicembre.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Buon ritmo per i contatti, gli spostamenti e le collaborazioni: una chiamata o un messaggio a metà settimana può aprire uno spiraglio interessante sul lavoro. Nei rapporti personali torna il desiderio di leggerezza e confronto sincero; ottimo momento per ricucire una distanza con un amico o con il partner.

Giorno fortunato: Martedì 1 dicembre.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Concentrazione alta sulle questioni economiche e sulle scelte di fine anno. Sul lavoro hai l’intuito giusto per capire dove conviene investire tempo ed energie. In amore fascino in crescita: giornate intense tra mercoledì e giovedì, con la possibilità di fare chiarezza su ciò che conta davvero.

Giorno fortunato: Giovedì 3 dicembre.

♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Con il Sole nel segno l’energia torna protagonista. È la settimana giusta per prendere un’iniziativa personale, avviare un cambiamento o pianificare un viaggio. Sul lavoro arrivano conferme incoraggianti; in amore l’entusiasmo è contagioso e rende il weekend particolarmente promettente per i nuovi incontri.

Giorno fortunato: Domenica 29 novembre.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Settimana di preparazione e strategia: prima di accelerare a dicembre, conviene osservare bene le mosse altrui e rifinire i dettagli di un progetto. Qualche stanchezza passeggera va gestita ritagliandosi spazi di riposo. In amore i gesti concreti valgono più di mille parole, soprattutto venerdì.

Giorno fortunato: Venerdì 4 dicembre.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il confronto con amici, colleghi e gruppi di lavoro porta idee fresche e nuove prospettive. Nella parte centrale della settimana può arrivare una proposta insolita ma stimolante. In amore torna il desiderio di condividere progetti comuni; per i single favoriti gli incontri in contesti sociali o culturali.

Giorno fortunato: Mercoledì 2 dicembre.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Settimana importante sul piano professionale: serve determinazione per portare a casa un risultato atteso, evitando distrazioni o rinvii. Anche se gli impegni non mancano, nel fine settimana ritrovi calma e ispirazione. In amore spazio al dialogo sincero e alla tenerezza, specie tra sabato e domenica.

Giorno fortunato: Sabato 5 dicembre.

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