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SICILIA DA VIVERE / CUCINA & TERRITORIO – Oggi, domenica 26 novembre, vi proponiamo un grande classico della tradizione culinaria siciliana, perfetto per un pranzo che celebra il territorio e i sapori mediterranei: la Pasta alla Norma.

Piatto simbolo della Sicilia, la Norma è un’esplosione di gusto: la dolcezza del pomodoro fresco incontra la sapidità della ricotta salata, mentre le melanzane, fritte alla perfezione, regalano una consistenza fondente che si sposa con la pasta. Per questa ricetta, vi consigliamo di utilizzare un formato di pasta corta rigata, come i rigatoni, ideali per raccogliere tutto il condimento.

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Il tocco in più: l’abbinamento col vino

Per esaltare la ricchezza della Norma, non c’è niente di meglio che un vino bianco fresco e minerale, capace di pulire il palato e bilanciare la grassezza del piatto. Il nostro consiglio per oggi è il Bianco di Sicilia “Odo Augelli”.

Come si vede nell’immagine, questo vino si presenta con un colore giallo paglierino brillante. Al naso offre profumi intensi e fruttati, con note agrumate e floreali tipiche del terroir siciliano. In bocca è fresco, sapido, con una buona acidità che lo rende il compagno perfetto per i piatti a base di verdure e formaggi, proprio come la nostra Pasta alla Norma. La sua eleganza e persistenza completano l’esperienza, trasformando un semplice pranzo in un momento speciale.

Ecco la nostra proposta per il vostro pranzo domenicale: un tuffo nei sapori autentici della Sicilia, da vivere e condividere con le persone care.

Buona Domenica!

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