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MELILLI, SIRACUSA / CRONACA – Prima il violento impatto contro una vettura parcheggiata, poi la fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce. È durato appena trenta minuti l’allontanamento di un automobilista a Melilli, rintracciato e sanzionato al termine di un’indagine lampo condotta dagli agenti della Polizia locale.

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L’episodio si è verificato in serata. Ad accorgersi dei danni riportati dalla propria auto e a lanciare l’allarme è stato lo stesso proprietario del mezzo in sosta, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei caschi bianchi melillesi.

Decisivi i detriti sull’asfalto per risalire al veicolo

Giunti sul luogo dello scontro per i rilievi di rito, gli operatori della Polizia locale hanno concentrato gli accertamenti sui residui rimasti sulla carreggiata: frammenti di carrozzeria e componenti meccaniche staccatesi dalla vettura pirata al momento dell’urto.

Proprio quei reperti si sono rivelati fondamentali. Attraverso un’analisi tecnica rapida e la verifica della compatibilità tra i pezzi recuperati sull’asfalto e i danni presenti sul mezzo sospettato, gli agenti sono riusciti in mezz’ora a identificare sia l’auto sia il conducente.

Nei confronti dell’automobilista è scattata la sanzione prevista dal Codice della strada per chi non ottempera all’obbligo di fermarsi dopo aver provocato un sinistro, consentendo così al proprietario del veicolo danneggiato di avviare le procedure per il risarcimento.

Il plauso del sindaco Carta e del comandante Cava

Sull’operazione è intervenuto il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, che ha espresso soddisfazione per la rapidità dell’intervento, sottolineando come il potenziamento dei controlli sul territorio stia producendo risultati concreti e confermando l’importanza di una Polizia locale presente e vicina ai cittadini.

Parole di apprezzamento anche da parte del comandante Claudio Cava, che si è complimentato con gli agenti impegnati nell’attività per la professionalità e la cura dei dettagli dimostrate durante gli accertamenti.

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