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CASALNUOVO, NAPOLI / CRONACA – Dramma nella notte nel Napoletano, dove una ragazza di appena 14 anni, identificata con le iniziali M.V., ha perso la vita a causa di una grave reazione allergica scatenata dopo aver consumato del cibo.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, la giovane era uscita insieme ad alcune amiche e si era recata in una pizzeria di Casalnuovo per prendere una pizza da asporto da mangiare in compagnia. Nonostante soffrisse di un’allergia legata ai derivati del latte — presumibilmente al lattosio o alle proteine del latte — la quattordicenne avrebbe assaggiato un trancio di margherita dopo averne rimosso la mozzarella.

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Il malore al rientro a casa e i soccorsi

Una volta rientrata nella propria abitazione a Casalnuovo, la ragazza ha iniziato ad accusare i primi preoccupanti sintomi. Nel tentativo di arginare la reazione, le è stato somministrato un farmaco cortisonico, che tuttavia non si è rivelato sufficiente a migliorare le sue condizioni.

La madre, dopo aver contattato le amiche con cui la figlia aveva trascorso la serata per capire cosa fosse accaduto, ha immediatamente allertato il 118. La quattordicenne è salita a bordo dell’ambulanza accompagnata dal padre, ma le sue condizioni sono precipitate durante il tragitto: all’arrivo presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

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