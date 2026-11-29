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AVOLA, SIRACUSA / CULTURA & SOCIETÀ – Prosegue ad Avola il calendario di appuntamenti legati alla rassegna “Donne in cammino per la libertà”, un percorso di sensibilizzazione pensato per promuovere la cultura del rispetto, la consapevolezza dei diritti e il contrasto alla violenza di genere.

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Tra i momenti più significativi degli ultimi giorni figura l’installazione a Pantanello di una nuova panchina arancione, donata dall’Inner Wheel, simbolo concreto dell’impegno quotidiano della comunità nella prevenzione e nella lotta contro ogni forma di abuso sulle donne.

Premio Sicilia al Teatro Garibaldi e stagione concertistica

Il cartellone cittadino ha intrecciato l’impegno sociale con importanti appuntamenti istituzionali e artistici:

Premio Sicilia: il Teatro Garibaldi ha ospitato la 45ª edizione della manifestazione, una serata dedicata alla legalità, alla memoria e al valore del servizio, durante la quale sono stati conferiti riconoscimenti a esponenti delle forze dell’ordine, delle istituzioni e del mondo culturale;

il ha ospitato la della manifestazione, una serata dedicata alla legalità, alla memoria e al valore del servizio, durante la quale sono stati conferiti riconoscimenti a esponenti delle forze dell’ordine, delle istituzioni e del mondo culturale; Musica e territorio: ha inoltre preso il via la nuova stagione concertistica dell’Accademia Musicale Monteverdi, che nell’occasione ha nominato il sindaco Rossana Cannata socia onoraria per il sostegno garantito alla crescita artistica e culturale della città.

Le parole del sindaco Rossana Cannata e la chiusura a dicembre

«Come donna e come sindaco sento ancora più forte la responsabilità di essere in prima linea nel promuovere un cambiamento culturale – dichiara Rossana Cannata –. Le istituzioni hanno il compito di mantenere viva l’attenzione su questi temi, creando occasioni di confronto e sensibilizzazione che coinvolgano soprattutto le nuove generazioni. Il rispetto non ha genere e deve essere alla base della nostra convivenza civile».

Il percorso di “Donne in cammino per la libertà” si chiuderà nel mese di dicembre con un incontro dedicato al diritto di voto delle donne, tappa fondamentale nella storia dell’emancipazione femminile e della partecipazione democratica. «Attraverso la cultura, la memoria e l’educazione alla legalità vogliamo continuare a costruire una comunità consapevole dei propri diritti e delle proprie responsabilità – conclude il primo cittadino –. Ringrazio tutte le associazioni e le realtà del territorio che, assieme all’amministrazione comunale, contribuiscono a portare avanti questo percorso».

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