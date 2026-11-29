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CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA / POLITICA – Sarà formalizzata lunedì la costituzione del gruppo consiliare di MPA–Grande Sicilia al Consiglio comunale di Canicattini Bagni, con l’adesione dei consiglieri Nunzio Garro e Claudia Monteforte. L’iniziativa segna un nuovo passo nel radicamento del movimento sul territorio con l’obiettivo di incidere sull’attività amministrativa e sullo sviluppo della città.

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In vista dell’avvio formale del gruppo, il partito chiederà un incontro al sindaco Paolo Amenta per discutere della ripartizione delle responsabilità interne alla maggioranza e fare il punto sugli equilibri politici e amministrativi.

Il confronto in aula e il legame con la Regione

«Siamo convinti che ci sia ancora tanto da fare per Canicattini – spiegano Garro e Monteforte –. La nostra volontà è quella di contribuire al lavoro amministrativo e al confronto politico. Siamo aperti al dialogo e alla collaborazione con gli altri consiglieri comunali, civici e moderati della città. È necessario, a nostro avviso, rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini rendendo, al contempo, sempre più efficace il collegamento del territorio con le istituzioni regionali».

Nel loro intervento i due consiglieri rivolgono un ringraziamento particolare all’onorevole Giuseppe Carta per la disponibilità e l’impegno costante verso la comunità canicattinese, richiamando anche l’ultimo finanziamento destinato al rifacimento e alla ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale di Maria SS. Ausiliatrice, oltre a ringraziare il gruppo dirigente di Grande Sicilia–MPA per il percorso di crescita e partecipazione.

Le parole del coordinatore Sebastiano Ficara

«La costituzione del gruppo consiliare rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del partito in città – afferma Sebastiano Ficara, coordinatore cittadino di Grande Sicilia –. L’adesione dei consiglieri Garro e Monteforte conferma la volontà di rafforzare la nostra presenza istituzionale e di costruire un progetto politico aperto al dialogo nell’interesse della comunità».

Con la nascita del gruppo consiliare, Grande Sicilia apre così una nuova fase di presenza politica e amministrativa a Canicattini Bagni, ribadendo la propria disponibilità a operare nell’interesse della cittadinanza.

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