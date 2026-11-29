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PRIOLO GARGALLO, SIRACUSA / CULTURA & SPETTACOLO – Sarà Anna Mazzamauro la protagonista della serata di oggi, domenica 29 novembre, al Teatro comunale di Priolo con lo spettacolo “Brava Bravissima… anche meno”. L’appuntamento, promosso dal sindaco Pippo Gianni e dall’Amministrazione comunale, è in programma alle ore 19:00 con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

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Sul palco insieme all’attrice – legata nell’immaginario collettivo all’indimenticabile signorina Silvani della saga di Fantozzi – ci saranno Paolo Bonanni e, al pianoforte, Sasà Calabrese, all’interno di una commedia con canzoni che intreccia teatro, musica e avanspettacolo.

Autoironia, coralità e il racconto dell’attrice

«Due parole che ogni attrice vorrebbe vicino al proprio nome – spiega Anna Mazzamauro –, ma se a queste aggiungiamo “anche meno” allora subentra, gioca e vince l’autoironia che mi permette ogni sera sul palcoscenico di sentirmi giovanissima, bellissima (anche meno) e bravissima (in gran segreto, anche di più). Ciò si compie grazie al pubblico, nel sogno caldo e ospitale di una platea che mi accompagna in un viaggio di umorismo e divertimento senza tempo».

L’attrice racconta una messinscena costruita attorno a uno spettacolo in prova che coinvolge l’intero gruppo in scena – tra attori, musicisti e figure legate alla dimensione teatrale – alternando ironia, battibecchi e momenti di avanspettacolo: «Dopo aver ucciso la Signorina Silvani per non sentirne più parlare, massacrando di vecchiaia il suo ritratto, ho abbandonato il narcisistico modo dell’artista solitaria, scoprendo che la vera giovinezza si raggiunge in un determinato momento nella coralità della parola e del canto».

Orari e partecipazione

Lo spettacolo prende il via alle 19:00 presso il Teatro comunale di Priolo, con accesso libero fino al raggiungimento della capienza consentita.

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