Blitz antidroga della Polizia a San Giovanni Galermo: pusher sorpreso e bloccato in via Capo Passero

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CATANIA – Nuovo colpo della Polizia di Stato contro le piazze di spaccio della città. Nella notte, gli agenti della Questura di Catania hanno condotto un’operazione mirata nel quartiere di San Giovanni Galermo, smantellando un punto di spaccio in piena attività all’interno di uno stabile di via Capo Passero.

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L’intervento e il blitz a sorpresa

Gli uomini della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a penetrare nell’area con massima discrezione, eludendo il collaudato sistema di sicurezza dell’organizzazione:

Lo sbarramento delle “vedette”: L’area era presidiata da diversi complici dotati di radioline ricetrasmittenti, posizionati in punti strategici per segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine e permettere la rapida fuga dei pusher.

L’area era presidiata da diversi complici dotati di radioline ricetrasmittenti, posizionati in punti strategici per segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine e permettere la rapida fuga dei pusher. L’appostamento: Gli agenti sono riusciti a posizionarsi all’interno dello stabile senza farsi notare, osservando lo scambio tra uno spacciatore munito di busta e un acquirente giunto a bordo di uno scooter.

Il fermo, il sequestro di droga e contanti

Sbloccata la situazione di stallo, i poliziotti sono intervenuti alle spalle del pusher bloccandolo all’istante. L’uomo ha tentato in extremis di disfarsi della ricetrasmittente gettandola sotto un’autovettura parcheggiata, ma il dispositivo è stato subito recuperato dai militari.

La perquisizione personale ha permesso di recuperare: