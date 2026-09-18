Claudia Gerini tra le protagoniste della XVIII edizione dell’Ortigia Film Festival

SIRACUSA – Claudia Gerini sarà tra le protagoniste della XVIII edizione dell’Ortigia Film Festival. L’attrice tornerà a Ortigia per presentare il suo libro Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice, pubblicato da Piemme.

L’appuntamento è in programma martedì 22 settembre, alle 17.30, nell’ambito della sezione OFF Books, sulla Terrazza Gutkowskino, sul Lungomare Elio Vittorini 18.

“Sono così felice di tornare nella meravigliosa Ortigia e di prendere parte alla nuova edizione di OFF”, ha dichiarato Claudia Gerini, anticipando il suo arrivo a Siracusa.

Il volume propone un viaggio tra cinema e vita privata, attraverso il racconto diretto, ironico e autentico di una delle attrici più amate del cinema italiano. Nel libro Gerini ripercorre esperienze professionali, incontri, amori e passioni, restituendo il ritratto di una donna capace di coniugare concretezza e capacità di sognare.

“Partecipare a questo Festival è un’occasione unica, in cui la magia del cinema si unisce a quella di un luogo straordinario, dove le arti si intrecciano e danno vita a momenti indimenticabili”, ha aggiunto l’attrice. Gerini ha inoltre ringraziato le direttrici artistiche Lisa Romano e Paola Poli “per il loro impegno e per avermi voluta con loro quest’anno”.

La giornata proseguirà alle 21, all’Arena Minerva, con un talk dedicato alla carriera di Claudia Gerini, condotto dalla giornalista Claudia Catalli. Sarà un’occasione per ripercorrere le principali tappe del suo cammino artistico, tra cinema, televisione e teatro.

Dopo la cerimonia d’apertura, l’Ortigia Film Festival entrerà nel vivo lunedì 21 settembre con gli OFF Talks. Il primo incontro, in programma alle 20, sarà dedicato al tema La leggerezza in scena e vedrà dialogare Stefania Andreoli, psicoterapeuta e divulgatrice, e Fabio Ciciani, fondatore e amministratore delegato di Bijouets. Al centro del confronto, il design, le emozioni e il coraggio di lasciare andare.

A seguire, per la sezione Cinema Women, sarà proiettato Scarpe rotte di Roberta Torre. La regista incontrerà il pubblico insieme all’interprete Mersila Sokoli e al direttore della fotografia Daniele Ciprì.