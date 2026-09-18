Grani Antichi Siciliani: al via Rete d’Impresa e disciplinare IGP

Confcommercio Catania e UCI si uniscono per dar vita alla Rete d’Impresa e riconoscere l’IGP e la futura costituzione del Consorzio di Tutela dei Grani Antichi Siciliani.

Appuntamento sabato 19 settembre mattina presso la sala “Era Ora” del Molino F.lli Ferrara (Zona Industriale Grotta D’Acqua – Serradifalco, Caltanissetta) con l’assemblea pubblica per la costituzione ufficiale della “Rete d’Impresa per la tutela dei Grani Antichi Siciliani” e la presentazione del disciplinare elaborato dall’Osservatorio Permanente per l’Agricoltura di Unimpresa.

L’iniziativa, promossa da Unimpresa Sicilia con Confcommercio Catania e Unione Coltivatori Italiani (UCI) con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e della Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea fa riferimento a una filiera partecipativa e inclusiva che unisce coltivatori, trasformatori, mondo della ricerca e comunicazione. Tutto per valorizzare circa 10.000 ettari dedicati ai grani antichi con una produzione attuale di circa 20.000 tonnellate l’anno.

«Partiamo da azioni concrete – dice Giuseppe Spadafora, presidente di Unimpresa Sicilia e vicepresidente nazionale Unimpresa – a salvaguardia del comparto, proseguendo nell’iter già avviato per il riconoscimento dell’IGP e la costituzione del Consorzio di Tutela lasciandoci alle spalle le parole vuote che hanno accompagnato il settore per anni. Vogliamo creare le condizioni perché passione, professionalità e capacità di fare impresa si traducano in garanzie di qualità e tracciabilità per i consumatori».

Al tavolo dei promotori, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, insieme a Spadafora, saranno presenti il presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen, e il presidente di UCI Sicilia, Antonio Bongiovanni.

l programma degli interventi e il ruolo della ricerca

Nel corso dell’incontro sarà presentato il disciplinare elaborato dall’Osservatorio Permanente per l’Agricoltura costituito all’interno di Unimpresa, organismo tecnico-scientifico composto da agronomi, docenti e ricercatori dei principali centri di ricerca dell’Isola.

Dopo l’apertura e i saluti istituzionali di Alessandro Ferrara (titolare del Molino F.lli Ferrara), Giuseppe Spadafora (Unimpresa), Pietro Agen (Confcommercio Catania) e Antonio Bongiovanni (UCI Sicilia), l’incontro, moderato da Pierluigi Reale, responsabile Agrifood Unimpresa Sicilia, entrerà nel vivo con le relazioni tecniche di: Paolo Caruso, agronomo, fondatore di Foodiverso; Giacomo Dugo, professore emerito di Chimica degli Alimenti; Giovanni Dara Guccione, ricercatore CREA PB Palermo; Paolo Guarnaccia, Università degli Studi di Catania; Marco Romano, agricoltore custode; Salvatore Bordonaro, Università degli Studi di Catania.